Cristiano Ronaldo e Al Nassr inauguram centro de alto rendimento em resort de luxo no Algarve

O Al Nassr, atual equipa de Cristiano Ronaldo, está em Portugal para preparar a próxima época. A escolha da equipa foi o Pine Cliffs Resort, no Algarve, onde vai estrear as instalações do Pine Cliffs Resort Football. O estágio prolonga-se por três semanas, com jogos de preparação agendados. A equipa da Arábia Saudita vai ainda disputar a competição Troféu do Algarve, de 17 a 21 de julho, contra o Benfica e os espanhóis do Celta de Vigo. Antes, dia 10 de julho, joga com o Alverca e dia 14 com o Farense. A equipa é treinada por Luís Castro que, tal como Cristiano Ronaldo, vai chegar mais tarde ao Pine Cliffs Resort.

Ricardo Dionisio

Para alojar a equipa, foram reservados 60 quartos, onde se incluem equipa técnica, dirigentes, preparadores físicos e ainda cozinheiros e nutricionistas. Foi criada uma zona de refeições exclusiva. A escolha do Pine Cliffs Resort deveu-se à excelência das instalações, e também ao facto de, apesar de ser um resort com 818 quartos, suítes, apartamentos e moradias, conseguir manter o normal funcionamento em época alta, garantindo a privacidade dos jogadores, apesar de estar a receber hóspedes. Como o acesso se faz por um portão com segurança permanente, também por isso, não haverá ninguém à sida do autocarro à espera de autógrafos ou fotografias.

Farus Media

Criado para satisfazer as mais elevadas exigências das equipas de futebol profissional, o Pine Cliffs Resort Football Center conta com uma excelente localização, no interior do resort, instalações de treino de excelência e um serviço exclusivo e personalizado. Ideal para a realização de estágios e preparação da pré-época futebolística, o Pine Cliffs Resort Football Center é inaugurado em parceria com o Marbella Football Center, um dos complexos desportivos de futebol mais exclusivos da Europa, fundado em 2005.

Ricardo Dionisio

Conta com um campo de futebol certificado pela FIFA 11 x 7 (190m x 74m), um campo de futebol de 7 (60m x 42m) e um edifício de apoio que inclui dois balneários, ginásio privado de 150 m² e área para armazenamento de material. O centro de estágios está inserido no Pine Cliffs Resort, uma propriedade com 72 hectares que se estende sobre a Praia da Falésia, e que oferece várias opções exclusivas de lazer e lifestyle que vão desde desporto a gastronomia, saúde e bem-estar.

Ricardo Dionisio

O Pine Cliffs Resort é propriedade da United Investments Portugal (UIP), parte do consórcio Al-Bahar Investment Group, sediado no Dubai. Sendo um dos resorts de luxo mais prestigiados e premiados da Europa, o Pine Cliffs Resort já foi distinguido várias vezes desde a abertura em 1992. Recebeu por seis vezes o prémio de “Melhor Resort para Famílias em Portugal”. Em 2017 foi considerado o “Melhor Resort de Lazer de Luxo” do Mundo nos World Travel Awards e em 2018 conquistou o prémio de “Melhor Resort de Luxo com Vista Mar da Europa”. O Spa, Serenity – The Art of Well Being, também foi considerado o “Melhor Resort de Spa em Portugal” pelo World Spa Awards 2018.

O resort disponibiliza ainda um conjunto de infraestruturas de lazer e desporto exclusivos, incluindo o prestigiado campo de golfe de 9 buracos e a Academia de Ténis Annabel Croft, 12 restaurantes e bares para experiências gastronómicas variadas, a Aldeia para Crianças, Porto Pirata, o Health Club, Active by Serenity, o Serenity – The Art of Well Being, o Style – Hairdresser &, Barber Shop e várias lojas e butiques.

IEVA.STUDIO

Sobre o Pine Cliffs Resort (Pinhal do Concelho, Albufeira. Tel. 289500100) pode ler-se no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 que “os 818 quartos, suítes, apartamentos, moradias, villas e town houses, impressionam, mas consegue nesta magnífica propriedade junto ao mar, momentos de tranquilidade. Com bem cuidados jardins, fontes e azulejos, destaca-se ainda o elevador para a praia da Falésia, onde encontra o Maré, o restaurante mais exclusivo da unidade. Aproveite os workshops em família para aprender truques essenciais na cozinha, frua dos bares e assista ao pôr do sol no Mirador Champagne Bar. O Serenity Spa é imperdível, para quem quer relaxar.”