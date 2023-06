Nestas tendas de glamping em Ponte de Lima conjuga-se luxo e natureza

Previous Next 1 10

A frescura e o silêncio impressionam, mesmo sabendo-se que a estrada passa perto do Carmo's Boutique Hotel. Os aromas do campo invadem a propriedade, dando a sensação de que neste espaço que assumem como encantando, os ponteiros do relógio correm mais devagar. Raquel Carmo, responsável pelo projeto, enfatiza que as mudanças são “muitas, mas subtis o suficiente para que, quem conhece o hotel, não note diferenças, a não ser mais conforto, mais luxo e maior preocupação com os detalhes”.

Também a zona da piscina, explica Raquel Carmo, “foi completamente remodelada, com novas camas de dossel, e os jardins foram intervencionados para um maior conforto natural e também visual”. Mas as novidades não se ficam por aqui. No próximo ano, revela, “vamos abrir três novas villas, na zona superior do terreno, dedicadas a famílias com crianças, que vão poder usufruir de algumas valências do hotel”. Cada uma, conta, “terá um lago privativo e privacidade absoluta para os ocupantes”. Em construção está também uma área de eventos, a inaugurar também em 2024.

Atualmente, o Carmo's Boutique Hotel oferece três Tendas Glamping (a partir de €350), que possibilitam uma experiência única que combina o charme do acampamento com o luxo de um boutique hotel de 5 estrelas. São tendas elegantes e confortáveis, localizadas entre árvores centenárias, no centro dos exuberantes jardins, com vistas sobre as montanhas, e a proximidade de um refrescante lago. Cada uma foi cuidadosamente decorada e equipada com comodidades de luxo para garantir uma experiência de hospedagem excecional. A estrutura majestosa e elegante da cama é um verdadeiro ponto focal, trazendo uma aura de sofisticação e classe ao ambiente. A atmosfera romântica com uma banheira de imersão junto às amplas janelas, completam a oferta.

Carmo’s Boutique Hotel Sobre o Carmo’s Boutique Hotel (Santiago da Gemieira, 10, Gemieira. Tel. 258938743), premiado com uma Chave de Prata na edição 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa, pode ler-se que é um espaço “charmoso e romântico, com 12 quartos, três suítes e três bungalows estilo glamping, com vistas desafogadas para a Natureza, estando todos os serviços disponíveis apenas para hóspedes. Mergulhe na piscina exterior, faça piqueniques ou ioga no jardim, perca-se num Mundo Encantado de bonecas e caixas de música e conheça o simpático pónei Frederico. Usufrua também do Natura Spa, no exterior, junto ao lago, onde se privilegiam tratamentos ayurvédicos e de aromaterapia, ou do Divino Spa, com piscina interior, jacuzzi e salas para massagens e tratamentos, entre eles o banho ritual Cleópatra, com leite de cabra 100% puro. Desfrute de uma bebida no bar, delicie-se com os pratos de cozinha tradicional portuguesa servidos, sob encomenda, no salão ou no terraço, onde se acende a lareira em dias frios, e aprenda a fazer vinho de “bica aberta” na Oficina do Vinho. Como em casa, sinta-se à vontade para explorar as prateleiras da sala principal, de onde pode retirar livros para folhear ali mesmo ou no sossego do seu quarto”.