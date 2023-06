Tailândia em Lisboa: festival em Belém junta danças tradicionais, massagens e gastronomia

Danças tradicionais, música, demonstrações de muay thai, desfiles de moda, workshops, conversas sobre viagens para a Tailândia são algumas das atividades que se destacam na programação do Festival da Tailândia, em Lisboa. Com entrada livre, a festa vai decorrer entre os dias 30 de junho e 2 de julho, no Jardim Vasco da Gama, junto ao Pavilhão Tailandês, em Belém. Conte ainda, ao longo dos três dias com massagens tailandesas, artesanato, workshops de carving, origami e de pintura de sombrinhas, assim como jogos para crianças.

Se no palco principal vão decorrer vários eventos culturais, nos espaços do jardim vão estar 10 espaços de gastronomia tailandesa, com destaque para os restaurantes Interthai, Siam Square e Sala Thai, que ostentam o selo "Thai Select", que garante a autenticidade da comida tailandesa (pad thai, tom sum, khao pad ou gaeng daeng). Completa-se a oferta gastronómica com um área da responsabilidade da cozinha da Embaixada da Tailândia em Portugal.