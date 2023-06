Neste jardim secreto sobre o Douro há vinhos, petiscos e música ao longo do verão

A primeira data dos eventos, que repetem a cada último sábado de julho, agosto e setembro, é 24 de junho, dia de São João, das 13h00 às 19h00. Neste primeiro pop-up da temporada a cozinha é assegurada por João Ribeiro, chef do restaurante Goela, no Porto, que vai explorar sabores do mundo. O menu, preparado em especial para a ocasião, reflete as influências de diversos países em pratos como as “Croquetas de camarão”; “Brioche, pleurotus, teriyaki e salada de ovo”; “Tartelete de cogumelos e molho holandês”; “Souvlaki, salada de pepino, tomate e cebola roxa”; e “Tarte de chalota e gorgonzola”. Para sobremesa, o chef sugere o “Bolo de stout e chocolate com creme fraiche” ou “Três Leches, merengue e fruta”. Os petiscos são harmonizados com o portfólio de vinhos da Churchill’s, entre brancos, rosés, tintos e portos.

Quanto à música, fica a cargo do DJ da casa, James Graham – também conhecido como DJ Grapevinyl – que promete música para dançar, tão diversa como as variedades das castas no Douro. O almoço será servido a partir das 13h00, até a comida acabar. Há mesas de piquenique para quem chegar primeiro, ou toalhas de piquenique para quem prefere desfrutar da vista sentado na relva, acompanhado de um cenário deslumbrante sobre o Douro e a cidade do Porto.

Esta é a segunda edição dos “Lodge Pops” nos jardins da Churchill’s (Rua do Fonte Nova, 5, Vila Nova de Gaia. Tel. 913106066) depois da primeira que contou com três eventos no verão de 2022. Fora das datas dos Lodge Pops pode visitar o 1982 Bar de sexta a domingo, entre as 13h00 e as 19h00 e as Caves Churchill’s de segunda a domingo, entre as 10h00 e as 18h00, com visitas e provas por marcação.