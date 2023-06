A uma hora de Lisboa, há Vinhos n'Aldeia, um novo festival com muito para provar

É uma estreia na Aldeia Gavinha e na Aldeia Galega da Merceana, ambas vizinhas, no concelho de Alenquer, o Festival Vinhos n’Aldeia que decorre até domingo, dia 25 de junho. Em pleno coração da região dos Vinhos de Lisboa, ao longo de três dias, 20 produtores vão dar a provar as novidades do ano, há conversas à volta do vinho, visitas a adegas, e ainda dois jantares vínicos. As noites terminam, como em qualquer festa de aldeia, com muita música e animação.

O epicentro do Festival Vinhos n’Aldeia é a pitoresca Aldeia Galega da Merceana, em pleno terroir de Alenquer. Aqui, são celebradas as estórias dos produtores de vinho artesanal, com o projeto “Aldeia da Vinha”, assim como os demais produtores da região, reunidos no “Espaço Vinhos d’Aldeia”, e ainda tertúlias com produtores e enólogos de vinhos da região dos Vinhos de Lisboa. E, porque o vinho é indissociável da comida, o Festival Vinhos n’Aldeia conta, no Largo do Pelourinho, no dia 23 de junho, com a presença dos chefs Pedro Teles, do restaurante 150 Gramas, em Vila Franca de Xira, e João Simões, do Casta 85, em Alenquer, que vão cozinhar no fogo ao longo da tarde. Às 19h30 realiza-se o primeiro jantar vínico (€45) com o chef João Simões da Cambeiros Guest House. A noite termina com música Jazz pelos Cooltrane.

No sábado, dia 24, a animação começa com música às 10h00 com “Melodias de Sempre”, seguem conversas à volta do vinho, animação no largo do pelourinho com doces, farturas, e artesanato. Pelas 19h30, toma conta dos tachos o chef Daniel Sequeira, do restaurante Genuínos que, na Cambeiros Guest House (Caminho do Poço Mouro, 13, Aldeia Gavinha. Tel. 961028610) será o responsável pelo segundo jantar vínico desta edição (€45). No final da refeição fica o convite para um bailarico à moda antiga, no Largo do pelourinho, com o grupo Eu + Os Empregados.

No domingo, 25 de junho, há caminhadas, animação no largo do pelourinho e conversas à volta do vinho. O encerramento do Festival Vinhos n’Aldeia está a cargo de Quim Botas. Paralelamente a esta programação, todos os dias há a possibilidade de conhecer as quintas da região de jipe, com provas de vinhos, ou passear “No horizonte do Montejunto”, com Tiago Botelho para sentir a envolvente da serra. Mais do que um festival, esta é uma forma de viver e degustar a Aldeia a meia hora de Lisboa.

O Festival Vinhos n’Aldeia, na Aldeia Gavinha e na Aldeia Galega da Merceana, em Alenquer, decorre a partir das 18h00 do dia 23 e termina às 19h00 de domingo, dia 15. Pode optar por um bilhete diário (€10) ou por um de três dias (€20). As visitas às adegas custam €20 por pessoa.