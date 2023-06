Nesta praia fluvial do centro do país, serve-se "Arroz de chanfana" e "Fatias d'Elas"

Nada há mais refrescante do que, quando o calor aperta, a proximidade de um curso de égua, nascido nas entranhas de uma serra. Assim acontece na restaurante Xisto, ao lado da praia fluvial da Louçainha, onde, por estes dias, o mercúrio do termómetro insiste em subir, e é na esplanada onde a brisa corre que apetece estar.

A nova ementa do restaurante Xisto, criada por João d’Eça Lima, um dos últimos guardiões do receituário regional, foi pensada para atenuar o calor, para partilhar com a família ou com os amigos, antes ou depois de um mergulho naquela que é uma das mais procuradas praias fluviais da região centro, graças às frescas e cristalinas águas. Por se estar em plena serra, as “Boas-vindas” são sempre com pão, manteiga artesanal, azeite temperado, azeitonas e pevides com sal. Pedem-se depois as bebidas frescas e escolhe-se, “Para começar”, umas “Amêijoas à Dona Maria”, viscondessa do Espinhal, uma “Salada de polvo à palácio” ou um “Escabeche de pato e gengibre”.

Depois, como se o “Campo” entrasse pelo restaurante Xisto, chega um único “Arroz de chanfana”, uma recita que se perde no tempo, e que João d’Eça Lima descobriu em conversa com um colega, que lhe contava que, recorda o chef, “quando a chanfana acabava, aproveitava-se o molho, coziam-se as couves e juntava-se o arroz, fazendo um prato simples, mas rico em sabor, graças à carne de cabra que se ia a desprender da chanfana e engrossava o molho”. A seguir, surge o “Lombinho de javali com arroz de favas e hortelã” que perfumam o ar e o fresco “Naco de novilho com batata salteada e salada d'uva”.

“Do mar” João d’Eça Lima, que quase todos os dias vai à lota buscar o mais fresco peixe, este verão serve-se “Robalo frito com arroz de lagostins”, “Arroz de gambas e mexilhão” e “Frigideira de bacalhau à mestre Zé”. Por encomenda, e se a procura for por algo mais substancial, há “Chanfana de veado”, “Arroz de cabidela de galo” e “Bacalhau dos vais”. “Para sair feliz” do restaurante Xisto, nada melhor do que umas “Fatias d'Elas”, uma espécie de rabanada, feita de pão de Ló, embebido em calda de vinho generoso, neste caso, jeropiga. Há ainda “Barriga de freira com laranja” e “Mousse de chocolate e frutos silvestres” (preço médio €25).