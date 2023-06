Com pista de dança ao ar livre, há um novo restaurante e bar para animar as noites do Algarve

Em 2022, o Vivant foi como que um clube secreto no Algarve. Serviu a experiência para testar e afinar o conceito que, neste verão que agora começa, promete “transformar a noite numa festa inesquecível”. Para tal, o restaurante bar Vivant – Food & Drinks avança com diversos argumentos que casam bem com as noites quentes do verão algarvio: pista de dança ao ar livre, DJ sets, bar com cocktails, e comida “para todos os gostos”, na ampla esplanada ou na zona interior. Está, pois, aberta a temporada!

Gabriel Sebastião Pinto

Para contexto, o Vivant – Food & Drinks é “o mais novo irmão” dos restaurantes lisboetas Descarado e Cervejaria Sem Vergonha e, em comunicado, a gerência garante que o espaço está “ansioso para receber os amantes da gastronomia, entusiastas da vida noturna e todos os que procuram uma experiência única e memorável a sul”. Assim, anunciam-se DJ sets e música ao vivo, de terça-feira a sábado, que se prolongam até à 1h00 (2h00, no sábado), uma ampla zona no exterior, onde além de mesas postas para os jantares, existe um bar central e uma “espaçosa pista de dança”. Existe igualmente uma área interior, onde também são servidos jantares e que manteve as divisões desta antiga escola e posteriormente restaurante, adaptadas às novas funcionalidades como a garrafeira, a cozinha ou a sala de estar, bem como a lareira.

Andre Pires Santos

A cozinha do Vivant – Food & Drinks, liderada por Diogo Simões, oferece “pratos modernos, com influências de todo o mundo”. Com ligações ao património gastronómico regional, a ementa sugere quatro abordagens de ostras: ao natural, “Mignonette de framboesa”, “Maracujá, manjericão e cachaça” e “Ponzu de laranja do Algarve e togarashi” (entre €4 e €4,50), mas também pratos para partilhar, como o “Tártaro de atum” (€19), a “Coentrada de pargo” (€23), “Tiborna de berbigão” (€17), “Alho-francês e muxama” (€14) ou “Bao de cabeça de lula” (€10). Atente-se ainda a “O Croissant”, em que o mesmo é recheado com creme de foie gras, compota de figo e noz pecan caramelizada com flor de sal (€17). Em homenagem aos “manos mais velhos”, a ementa do Vivant também apresenta diversas pizzas, como a “Sem Vergonha” (€22), com sapateira, ou a “Descarado” (€20), composta por uvas-brancas, queijo scarmozza fumado, frango na brasa e vinagre balsâmico envelhecido.

Ivo Santos

Alarga-se a oferta do Vivant – Food & Drinks com pratos “Do Mar” e “Da Terra”, com destaque para “Polvo, Batata-Doce e Morcela” e “Arroz Negro de Lula” (ambos a €22), “Risotto de Ervas Frescas com Camarão Tigre” (€32), “Lombo Vivant” (€32), com carne maturada glaceada com figo e tomilho, “Hambúrguer com Foie” (€26) e “Chateaubriand de Rubia Galega” (€65). Nas sobremesas, gabam-se o “Cheesecake Maracujá” e a “Panacotta de amêndoa amarga com caramelo de figo, crocante de amêndoa e laranja (ambos a €8).

Andre Pires Santos