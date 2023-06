Em Salvaterra de Magos há um jardim do Éden com quartos em estufas

A irreverência de João Santos Costa, gestor hoteleiro, investidor e empresário dedicado à horticultura tropical, continua a dar que falar em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém. Depois do edifício com quatro (agora são cinco) suítes, construído para a estreia, no verão de 2020, do Salvaterra de Magos Country House & Spa, mini refúgio ladeado de palmeiras e um sem-número de plantas exóticas, decidiu instalar na mesma propriedade, cinco estufas envidraçadas (a partir de €220). São quartos amplos, envidraçados, sem cortinas e com um jardim em redor, que assegura a privacidade dos hóspedes, convidando-os “a ter uma experiência imersiva num jardim tropical”, define o proprietário, mas só entre março e outubro de cada ano, já que se trata de “um alojamento disponível sazonalmente”, explica.

As cinco estufas “foram adaptadas de uma estufa de um antigo viveiro existente na zona de Lisboa, para verdadeiros amantes da Natureza”, revela João Santos Costa. A decoração despretensiosa prima por peças de mobiliário orgânicas e exclusivas, e objetos que entram neste alinhamento com a natureza. A banheira ao fundo da cama, com dorsel , a casa de banho aberta e luminosa as velas espalhadas pelo quarto amplo, com minikitchenette , brindado pelo nascer do sol, conferem uma atmosfera romântica a esta boa nova do Salvaterra Country House & Spa. Uma orquestra de aves ouve-se durante o dia, enquanto, à noite, rãs e sapos protagonizam uma canção de embalar.

“São todos iguais por dentro, mas o enquadramento do jardim é diferente em todos”, esclarece. Dispõem de acesso próprio, estão rodeados por uma enorme variedade de palmeiras e outras espécies de plantas exóticas, que asseguram a privacidade dos hóspedes, já que cortinas não existem. No terraço privado de cada uma das estufas do Salvaterra Country House & Spa, há um baloiço, espreguiçadeiras, para pôr a leitura em dia, e uma mini piscina, ideal para refrescar-se nos dias de calor.

O pequeno-almoço, simples e colorido, é levado, todos os dias, à porta. Na cesta, está, entre outros produtos, uma variedade de frutas. “São as melhores frutas tropicais produzidas em Portugal”, garante. O passo seguinte é tomar a primeira refeição da manhã à mesa, disposta no terraço, assim como as outras refeições, que pode confecionar na cozinha, ao ar livre, disposta junto ao edifício principal do Salvaterra Country House & Spa. Aproveite para mergulhar na piscina maior e usufruir do sossego da sauna e do banho turco.

O objetivo do novo produto deste Turismo no Espaço Rural é “criar uma experiência autêntica, para que as pessoas fujam à realidade, fruam deste jardim do Éden, mas que tenham um mindset orgânico”, considera João Santos Costa. O contacto direto com a Natureza, a sensação de apego à terra e a serenidade deste espaço conferem às estufas do Salvaterra Country House & Spa (N114-3 839, Foros de Salvaterra. Tel. 915355566) uma lufada de ar fresco em terras ribatejanas.