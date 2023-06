Na Praia da Vieira, maior parque aquático de Leiria reabre com novas atrações e animação diária

Com vários escorregas, pistas e water slides, tobogans e pistas caracol, diversas piscinas para adultos e crianças, o Mariparque conta, este ano, com uma nova atração: quatros escorregas, dois fechados em caracol e dois abertos, e ainda uns baldes que enchem e transbordam, ideais para refrescar nos dias quentes de verão.

Junto à praia, em Vieira de Leiria, paredes meias com os hotéis Cristal Praia & Resort e com o Cristal Vieira Praia &Spa, é um parque de diversões temático e aquático, vocacionado para a diversão em família.

O Parque Aquático tem também uma gama diversificada de atividades diárias, com animação permanente assegurada pela equipa "Olá Mariparque" em que se destacam as danças e aquagym e animação diária no Kids Club e nas piscinas. O parque abre dia 8 de junho, e funciona diariamente das 10h00 às 19h00, mas as pistas encerram às 18h30. As crianças dos 3 aos 10 anos pagam €10 por meio-dia, ou €12 por dia completo, enquanto para os adolescentes e adultos, custa meio-dia €12, e €14 o dia completo.