Com seis piscinas e quase 500 quartos, já abriu o novo hotel “tudo incluído” no Algarve

A celebrar 90 anos, a Tivoli Hotels & Resorts abre o seu quinto resort no Algarve e o primeiro em regime “tudo incluído”, levando a sua experiência e serviço a um novo destino, a pitoresca vila de Alvor. Com instalações modernas e entretenimento para todas as idades, o Tivoli Alvor Algarve Resort quer proporcionar uma experiência familiar inesquecível. Com a novidade de, no regime tudo incluído, além dos serviços oferecidos dentro do resort, incluir acesso a alguns dos melhores restaurantes e parques temáticos locais.

A oferta “tudo incluído” do Tivoli Alvor permite aproveitar ao máximo o “dolce far niente” num amplo resort com 491 quartos (a partir de €250), distribuídos ao longo de 112 mil m², incluindo 56 de categoria Premium Family - com 2 quartos independentes e 4 Suites Premium -, todos eles especialmente pensados para garantir uma estadia confortável em família. Algumas tipologias foram alvo de renovação, com novos detalhes na decoração para tornar o ambiente mais acolhedor, no estilo clássico contemporâneo que caracteriza a marca.