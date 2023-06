Inspirado na cozinha tradicional mexicana, “restaurante da Frida Kahlo” tem novos sabores para provar em Lisboa

Entre pinturas murais, máscaras, néon, altares ao jeito mexicano e até uma bola de espelhos, no restaurante Mex Factory, o ambiente animado tem prolongamento na carta de sabores intensos que acaba de ser reinventada. O “restaurante da Frida Kahlo”, como é muitas vezes apelidado, tem novidades nos pratos e cocktails. “Fizemos várias viagens ao México e conhecemos a cultura local antes de abrir o projeto”, explica Luís Roquette, que fundou o Mex Factory em 2017. “Queríamos potenciar uma experiência única: pratos inspirados na cozinha tradicional mexicana e as verdadeiras referências estéticas deste país, que são tão poderosas visualmente”.

Comece com os “Nachos con carne” (€11). Passe, então, para os novos tacos, os “Suadero” (€12), recheados com aba de novilho assada em especiarias com salsa, coentros e tatemado, um sabor conferido por uma técnica ancestral de cozinha mexicana que consiste em brasear os alimentos, diretamente sobre o fogo. Aprecie outra estreia, tacos “Al Campesino” (€11,50), com cachaço de porco marinado em chipotle [pimenta seca], achiote [marinada para tacos] e especiarias, cebola roxa e coentros.

Nos “Clássicos”, as arrojadas “Flautas de chili com carne, queijo e coentros”, tortilhas crocantes de milho (sem glúten) em rolos recheadas (€15). A estes juntam-se duas versões dos “Tacos de Birria”, servidos sempre em trio, três tortilhas crocantes de milho, ou com recheio de ensopado de aba e bochecha de novilho, cebola roxa, queijo e coentros (€15), ou com cogumelos salteados, cebola roxa, queijo, creme fraîche, guacamole e coentros (€13,50), se vegetariana. Todas as tortilhas e totopos são feitos na casa e estão disponíveis sem glúten.

Um restaurante mexicano não se concebe sem tequila e mezcal, a bebida “milagrosa”, segundo o povo: “Para todo mal mezcal, para todo bien tambien”. O Mex Factory tem na carta mais de 20 sugestões de tequilas e mais de 15 de mezcal. Servem de base para os novos cocktails, equilibrados com a lima e o maracujá. Experimente o “Pérron” (€9), com tequila, mezcal, Licor Ancho Reyes, ginger beer, agave e lima. O Licor Ancho Reyes é feito com chilis macerados em aguardente de cana durante seis meses e resulta numa bebida ardente usada para apimentar cocktails clássicos como Margaritas. Foi criado em 1927. Outro cocktail de autor que promete trazer frescura aos dias quentes é o “Qué Chingón!” (€8,50), preparado com tequila, arando, Licor 43, romã e lima. O Licor 43 contém precisamente 43 ingredientes secretos.

As sobremesas, muito diferentes, ganham em doçura por contraste com os sabores fortes dos pratos. Os “Mini churros com dulce de leche” consolam, a “Tarte de Lima” é cremosa, leve e fresca, e o “Pastel de chocolate com crumble de amendoim e cacau” pode parecer ortodoxo, mas surpreende (todas €5). Da ementa constam também propostas para crianças.

O restaurante Mex Factory (LX Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Edifício H, Piso 0, Espaço 0.09A, Lisboa. Tel. 926396317), fica situado no cada vez mais cosmopolita LX Factory. Transmite boa disposição e energia positiva, num ambiente descontraído, em que a decoração, inspirada nos Luchadores, que em tempos combatiam no México, cria a verdadeira onda centro-americana. Ao conhecido ringue de lucha libre, situado no centro do restaurante, junta-se a esplanada e o Frida Bar, com referências à mais famosa pintora mexicana, assim como a outras figuras emblemáticas do México, como é o caso da Nossa Senhora de Guadalupe, pintada nas paredes. Mesmo que não precise, vale a pena conhecer a casa de banho.

