Arraiais, sardinhas e manjericos: roteiro para celebrar os Santos Populares em Lisboa

Arraiais, sardinhas e manjericos, assim se celebram os Santos Populares em Lisboa. Este ano mais de 40 eventos, de diferentes expressões artísticas, e 16 arraias prometem animar a capital durante todo o mês de junho. Estas são as iniciativas integradas nas “Festas de Lisboa”, mas já se sabe que esta é uma celebração popular que invade todos os bairros, ruas, praças e becos da cidade, já a partir deste primeiro dia de junho.

António Pedro Ferreira

A Doca da Marinha é uma das novidades dos Santos Populares deste ano: os Santos no Tejo atracam de 1 a 12 de junho e prometem ser o “maior santódromo da capital”. Com uma vista privilegiada para Alfama e para o Tejo, este é o local ideal para quem quer fugir às ruas apinhadas sem ter de abdicar de um pezinho de dança ao som de Quim Barreiros, Emanuel ou Ágata. Saiba mais sobre os Santos no Tejo.

No Terreiro do Paço, as “Canções de uma Noite de Verão” marcam o ritmo das festividades. Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osiris e Marta Ren, acompanhados pela Orquestra Pop Portuguesa, apresentam um concerto de entrada livre, no Terreiro do Paço, este dia 1 de junho, pelas 22h00. A 30 de junho, Miguel Araújo estará no centro do espectáculo de encerramento “Dança de um dia de Verão”, juntando Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka, no jardim da Torre de Belém.

Turismo de Lisboa

De 1 de junho a 2 de julho, há festa garantida, com bailarico e sardinhas assadas, em arraiais realizados em 16 espaços de Alcântara, Belém, Benfica, Carnide, Estrela, Misericórdia, Olivais, São Vicente e Santa Maria Maior, a que se juntam outras festas informais. O Arraial da Misericórdia, é um dos exemplos de que há tradições a cumprir. Este ano volta a encher o Miradouro de São Pedro de Alcântara de cor e de alegria, de 1 de junho a 2 de julho. Também o arraial “Santos à Campolide” não podia faltar, com muita música e animação nos relvados da Quinta do Zé Pinto, de 2 a 17 de junho. Já o Arraial da Vila Berta, de 2 a 12, celebra os santos populares com gastronomia, músicas populares e um arraial destinado aos mais novos. O Grande Arraial de Benfica é outra festa a não perder. No ano em que comemora uma década, volta a trazer a festa às ruas, de 22 a 25 de junho, com Irma, Fernando Daniel, David Carreira, José Malhoa e Pedro Abrunhosa para garantir noites bem passadas.

O Arraial dos Navegantes é outra proposta, durante os dias 2, 3 e 4 de junho, no Parque das Nações, com música de diferentes registos, da música popular ao jazz, e atividades para crianças. Nestes Santos Populares, um dos destaques vai ainda para a 25.ª edição do Arraial Lisboa Pride no dia 25 de junho, na Praça do Comércio. Das 16h00 às 2h00, esta festa pretende reunir milhares de participantes e celebrar a igualdade. O ponto alto dos Santos Populares em Lisboa, promovidos pela EGEAC, volta a ser o dia 12 de junho com os Casamentos de Santo António, na Sé de Lisboa e no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e com o desfile das Marchas Populares. Sob o tema Parque Mayer, cerca de 2 mil marchantes voltam a descer a Avenida da Liberdade.

João Cipriano