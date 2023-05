Tome nota: estes são os destinos em Portugal que deve visitar em junho

O aroma do rosmaninho e dos manjericos, bem como o das grelhas com o carvão a crepitar, são sinónimo de junho, mês onde o calor convida a sair de casa e a aproveitar as várias atividades programadas de norte a sul de Portugal, ilhas incluídas. Aproveite para celebrar o orgulho nacional, para se deslumbrar com a beleza e com o sabor das cerejas, e para fazer uma cara de espanto com o fogo de artifício, acompanhado de espetáculos musicais na Pérola do Atlântico. Conheça ainda tradições, aprenda a fazer artesanato e, acima de tudo, divirta-se neste mês de santos populares que marca a chegada do verão.

Peso da Régua – Comemorações do 10 de junho A cidade do Peso da Régua foi a escolhida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para receber as Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, este ano. Para celebrar a data, o município preparou um programa que começa logo no dia 5 de junho, com uma “Demonstração de inativação de engenhos explosivos” pela Força Aérea, momentos musicais, como a atuação da Banda Sinfónica do Exército ou da Banda da Força Aérea e um fogo de artifício comemorativo. Siga as celebrações e aproveite os sabores regionais à mesa de restaurantes como O Paço, que apresenta na ementa “Javali estufado”, “Favas com chouriço” ou “Pataniscas”, “Filetes de polvo com arroz de grelos no pote” e “Lombinhos de vitela”, ou no Castas e Pratos, onde são servidos “Ceviche de peixe, gambas e toro de atum com gelado de mostarda”, “Leitão, maionese de açafrão e pickles”, “Robalo, cuscos transmontanos e amêijoas” e o “Lombinho de cordeiro grelhado, gambas e açorda de cogumelos”.

Festival do Atlântico – Madeira

Decorre durante o mês de junho o Festival do Atlântico, que traz à Madeira inúmeras iniciativas de caráter cultural, em vários pontos da ilha e também no Porto Santo. Todos os sábados do mês de junho decorre o Concurso Internacional de Fogos de Artifícios, em que cada país participante escolhe um tema para apresentar as novidades e os avanços da arte pirotécnica. O desafio é procurar o lugar com melhor vista para a baía da cidade, onde os espetáculos piromusicais conseguem sempre surpreender. A comemorar 20 anos, o Festival do Atlântico tem uma extensa programação com o Festival de Música da Madeira, composto por um amplo calendário de concertos de músicos regionais, nacionais e internacionais, realizados em variados pontos do Funchal, a Semana Regional das Artes, a Feira Regional do Pão e as Festas dos Santos Populares.

Vera Marmelo

Leiria – Festival A Porta

É entre os dias 11 e 18 de junho que Leiria recebe a oitava edição do Festival A Porta, que se realiza desde 2014. “Música, instalações, jantares temáticos, performances, feiras e outras atividades estarão dentro desta Porta, para os menores, os grandes e os maiores ainda: para todo o mundo!”, garante a organização, que dividiu a agenda por música, com 24 espetáculos, dos quais se destaca Dino D’Santiago, dia 16 de junho, no Palco da Sé. No “Portinha” encontra espetáculos vídeo, oficinas criativas, teatro audiovisual, dança criativa e até teatro para bebés. Nas “1001 Portas” a programação oferece concertos de música popular, dança criativa, shows de magia, e atividades desportivas, como Tai Chi e SUP no Rio. Paralelamente, a Exposição dos 50 anos do Expresso é inaugurada dia 1 de junho. Uma seleção das melhores capas, das últimas cinco décadas do jornal, vai estar junto à Fonte Luminosa. No local será oferecida à cidade uma peça de arte urbana original criada especialmente para esta ocasião que pretende ser um local de encontro e incentivo à leitura. É o banco Expresso, tem como medida três metros de comprimento, com a lotação de seis lugares, decorados com capas emblemáticas do jornal mais vendido em Portugal. Foi desenhado e produzido pela Antarte e terá wifi da rede MEO.





Festival Internacional de Turismo Criativo – Algarve É um novo festival no Algarve para quem gosta de participar em experiências autênticas com base na cultura local do destino onde reside ou passa férias. Chama-se Handsome Festival e estreia-se no dia 21 de junho com workshops de artesanato, de gastronomia, conversas e exposições para dinamizar o sul do país através do turismo criativo. Decorrerá de 21 a 24 de junho em vários concelhos da região, apostando numa programação que inclui o contacto com artesãos, chefs e doceiras locais que vão levar os participantes a pôr as mãos na massa, visando promover o património histórico e cultural do Algarve de forma ativa. O festival está inserido no âmbito do Algarve Craft & Food. No dia da abertura há uma “Roda de Entrelaçados”, com o envolvimento de mestres artesãos que dominam as técnicas dos entrelaçados vegetais do Algarve, e a conversa criativa “Território, Cultura e Turismo”. Nos dias 22 e 23 estão previstos 12 workshops nos concelhos de Alcoutim, Silves, Faro e Loulé. Aprender as técnicas tradicionais de conservação e secagem do figo, preparando doces típicos à base deste fruto, modelar e pintar uma pequena taça com o formato de flor de amendoeira, descobrir os segredos da confeção de uma cataplana de peixe e marisco e depois saboreá-la ou sentir a magia da roda de oleiro são algumas das experiências disponíveis. Todas têm um número limitado de participantes, entrada livre e requerem inscrição prévia através do site do festival.