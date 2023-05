Pestana CR7: um oásis português na vibrante Marraquexe

No rooftop rodeado de plantas, a amena água da piscina convida a um mergulho. O sol deste fim de tarde quente ainda é intenso quando à música ambiente se impõe um breve chamamento para a oração, logo substituído pela melodia que toma conta da rua. Estamos na M Avenue, uma recente e elegante artéria onde o hotel Pestana CR7 Marraquexe escolheu instalar-se há um ano, junto a lojas internacionais, restaurantes de cozinha do mundo, um centro cultural e apartamentos de luxo, além das Four Seasons Residences. Com o sol a marcar o ritmo dos dias, em breve as esplanadas vão encher-se sob as luzes da cuidada avenida, por onde passeiam casais, famílias e amigos, numa animação que se prolonga pela noite fora, sinal de que o Ramadão chegou ao fim. Fotogaleria:

Sobriedade e exotismo

Os tons claros, os dourados e arabescos anunciam que estamos na animada e colorida Marraquexe. Mas este é um hotel de alma portuguesa, fruto da parceria que liga Cristiano Ronaldo aos hotéis Pestana – conta com unidades no Funchal, Lisboa, Madrid e Nova Iorque - o quinto com a chancela CR7 e considerado pelo astro do futebol português "o mais emocionante de todos". Em 2022, foi eleito “Melhor Novo Hotel de África”, nos World Travel Awards. É fácil perceber porquê. Os repousantes tons de branco aliam-se aos rendilhados típicos orientais, ao dourado e ao verde intenso das plantas e catos que marcam presença tanto no exterior como no interior. Há apontamentos azuis e verdes claros e paredes que replicam os tons do deserto – de Agavi, que se alcança a menos de uma hora de carro – pontuados com gravuras alusivas a diversas modalidades desportivas - com natural destaque para CR7 e as suas conquistas no futebol - , numa abordagem sóbria e elegante, comum a todos os espaços do hotel. Com 174 quartos, dos quais mais de cem são espaçosas suítes (desde €180, com pequeno-almoço), um rooftop com piscina e bar de apoio, um restaurante de raiz portuguesa, um bar e um Spa com tratamentos de assinatura, a hospitalidade e o conforto estão assegurados. “A nossa grande diferença são as pessoas”, assegura Diogo Pinto, diretor, sobre a equipa que recebe formação na origem para se adequar ao descontraído conceito “lifestyle”, raro na cidade e que é o principal foco da oferta do alojamento.

Ricardo Faria Paulino

Sobre bem-estar, impera uma passagem pelo Spa, com cinco salas e ginásio, onde pode optar por diversas massagens de rosto e corpo. Sugere-se o tratamento de assinatura, Hammam, semelhante a um banho turco mas seguido de vigorosa esfoliação e envolvimento em lama. Às horas de maior calor – a melhor altura para visitar a cidade será na primavera e no outono, já que nos meses de julho e agosto as temperaturas podem chegar perto dos 50 graus – o Sports Bar enche-se de quem relaxa fugindo ao sol inclemente, trabalha ou lê, na companhia de uma bebida. Também se servem diversos petiscos para picar e dois grandes ecrãs permitem que assista a uma partida de futebol – ou da sua modalidade favorita. Ao fim de semana, o Sports Bar anima-se ao som de DJs. Já o rooftop abre-se a eventos e jantares privados sob marcação.

Ricardo Faria Paulino

Cozinha portuguesa exótica É no interior do CR7 Marraquexe que habita o único restaurante de comida típica portuguesa na cidade. No Mesa, decorado em tons quentes e sóbrios, a raiz lusa é bem evidente em todas as opções do cardápio. O chef, Francisco Rosa, adota elementos tradicionais marroquinos – das conservas às especiarias – para oferecer uma abordagem mais quente da cozinha portuguesa, sempre focada no sabor e numa experiência gastronómica singular, familiar e simultaneamente exótica. Seja em forma de petiscos ou de pratos mais compostos, do mar prove a “Salada de polvo”, as “Ameijoas à Bulhão Pato”, a “Corvina à portuguesa”, uma saborosa versão de “Arroz de marisco” ou o “Bacalhau à Brás”; da terra sugerem-se os “Croquetes de vitela”, o “Pica-pau”, as “Moelas”, o “Frango píri-píri”, o “Prego na frigideira” ou mesmo o “Cabrito assado no forno”, pratos que fazem regressar a casa mas também convidam a viajar, sobretudo pelo tempero exótico equilibrado pela mão do chef. A carta, que inclui ainda uma variedade de opções vegetarianas, varia ao sabor das estações. De salientar que o hotel possui licença de álcool – indispensável no país, muçulmano, para servir bebidas alcoólicas. Na carta desfilam maioritariamente vinhos portugueses selecionados, franceses e também algumas referências marroquinas – a cultura do vinho em Marrocos remonta aos fenícios – além de cocktails clássicos e de assinatura que tanto abrem como acompanham a refeição, também servidos na piscina.

Percorrer os labirínticos souks

Cidade de contrastes, Marraquexe abraça uma diversidade de ambientes, conjugando o exotismo da Medina, o recortado do artesanato local, o labiríntico das ruas e o horizonte inclemente do deserto – a curta distância - com esta artéria sofisticada e sóbria, capaz de abraçar símbolos locais, patentes nos diversos camelos intervencionados por artistas e nos murais assinados que conferem colorido à elegante avenida. A M Avenue fica na continuação da Avenida Moulay El Hassan, que liga a antiga Medina aos Jardins de Menara. A cerca de meia hora a pé encontra a Medina – cidade antiga – onde habitam os souks, mercados locais que vendem um pouco de tudo, com destaque para o típico artesanato da cidade. Paraíso para quem gosta de fazer compras, negociar nestes mercados, onde raramente há preços fixos e afixados, obedece apenas a uma regra: regatear. Faz parte da cultura local e, em alguns casos, pode fazer baixar o preço para cerca de metade do inicialmente pedido. Tapetes, candeeiros e lanternas, babouches, objetos em pele, como malas, carteiras, cintos, têxteis e almofadas, cestaria, objetos em madeira, especiarias e chás, frutos secos e até cosméticos e remédios tradicionais… São muitas as opções a justificar uma mala extra no regresso, com a vantagem de grande parte dos produtos ser de origem local e feita à mão pelos artesãos, por vezes na própria loja. Se regatear não é o seu forte, ou se dispensa perder-se pelas ruas e bairros verdadeiramente labirínticos da Medina, pode divertir-se com a ajuda de um guia que o conduzirá pelos mais interessantes trilhos e comerciantes locais, revelando curiosidades pelo caminho. Formado em turismo e com profundo conhecimento local, Ayou Mounchit (email: ayoubmounchit1@gmail.com) promete ser boa companhia.

Num dos extremos da Medina fica o Museu das Artes Culinárias de Marraquexe, onde pode ficar a conhecer os mais tradicionais ingredientes e receitas marroquinos e aprender a confecioná-las num workshop de culinária. No final, relaxe no terraço do bonito edifício a degustar o resultado da aula – “Tagine de frango” acompanhada de saladas típicas, de tomate e pimento e beringela.

Amanhecer a bordo de um balão de ar quente

A partir do hotel, reserve uma experiência singular. Terá de se levantar antes do nascer do sol, mas vai valer a pena. A Ciel d’Afrique, empresa com duas décadas de experiência em Marrocos, vai buscá-lo de jipe ao hotel, conduzi-lo ainda sob a luz da lua durante cerca de meia hora até ao local onde estão “estacionados” dezenas de balões de ar quente, prontos a conquistar os céus nos arredores de Marraquexe. A experiência no ar dura cerca de uma hora, voando a várias altitudes, num máximo de 1200 metros. Da equipa da Ciel d’Afrique consta uma piloto portuguesa, Marina. Na reserva, que pode ser feita junto do CR7 Marraquexe, peça para voar com ela. Depois de aterrar é servido um pequeno almoço berbere numa tenda. Outra das experiências disponíveis a partir do CR7 Marraquexe é uma pequena viagem ao deserto de Agavi, a menos de uma hora de distância, onde pode viver a experiência de andar de camelo, passeando não pela areia mas pelo solo rochoso e claro típico deste deserto marroquino. Vale ainda a pena experienciar a vida noturna de Marrakech cuja animação é garantida por casinos, discotecas e bares. Alguns dos mais badalados localizam-se a curta distância do hotel. Com voos regulares a partir de Lisboa, que dista hora e meia de viagem (duas horas a partir do Porto), o Pestana CR7 Marrakech (M Avenue, Marrakech Tel. +212 524 333 600) é porto seguro para regressar de todas as aventuras.