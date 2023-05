Pelos caminhos de Viriato, estes são os melhores restaurantes de Viseu

Cidade e capital de distrito, Viseu oferece o melhor da gastronomia tradicional a par com a criatividade das novas gerações de cozinheiros, protagonizada por Diogo Rocha, chef várias vezes premiado pelo guia Boa Cama Boa Mesa e que ostenta uma estrela Michelin, além da Estrela Verde associada à sustentabilidade. Os vinhos do Dão harmonizam com pratos emblemáticos como o cabrito e a vitela arouquesa, sem esquecer a doçaria e os queijos que podem ser apreciados nos melhores restaurantes da cidade, que também é de Viriato. Conheça os restaurantes de Viseu selecionados na .

Mesa de Lemos

Honra-lhe seja feita, um dos maiores prazeres dos últimos tempos é o momento em que o chef Diogo Rocha desencanta, “Da costa portuguesa”, um peixe-galo sobre um caldo de peixe em que participam os vinhos desta quinta produtora, num indescritível misto de intensidade e doçura, acompanhado de uma suave açorda de míscaros brancos e couve-de-bruxelas, acrescendo texturas, sabor e interesse. Encontra este prato nas duas degustações possíveis: o Menu Lemos e o Menu do Chef. Executados com visão e personalidade, os sabores da nova carta espelham uma cozinha criativa e de desafio, visível nas reinterpretações de produtos da quinta, como a couve-flor no início ou o dióspiro nos doces. Daí que, no , se encontre enguia (fumada) do Mondego na “Tartelete de alho-francês”, a bem apresentada raia de Aveiro, aqui em alhada de espinafres da horta, ou o cabrito da serra do Caramulo. Não podia faltar o bacalhau da Islândia com um exímio estufado de sames. Preço médio €105.

Quinta de Lemos, Passos de Silgueiros. Tel. 961158503





Cantinho do Tito

Desde pequeno que António Neto é chamado de “Tito”, e foi essa alcunha a batizar o discreto cantinho de que tanto gosta. Insista se não o vir à primeira, porque esta dedicada cozinha tradicional dá alento. Depois do “Prato misto” com queijo, presunto e paio, no há duas sugestões que a carta “tem de ter” para não desapontar, o “Arroz de costelas em vinha-d’alhos” e “Arroz de galo de cabidela”, ambos para duas pessoas, e sem fazer esquecer outras valias, como as “Favas guisadas com carne”. Preço médio €20.

Rua Mário Pais da Costa, 10, Abraveses. Tel. 232187231





Casa Arouquesa

Com o chão aquecido, o jardim suspenso e as obras para diminuir o ruído, a esplanada fica mais convidativa. As mudanças na juntam-se à melhoria das condições da sala principal, para que esta continue na linha da frente da restauração regional. Observe as fotos de pastos da serra de Montemuro e note que a grande especialidade é a carne Arouquesa, que pode provar na “Vitela assada no forno”, no bife da vazia ou da alcatra, com vários acompanhamentos. Preço médio €30.

Empreendimento Belavista, lote 0, Repeses. Tel. 232416174

Clube de Caçadores

A clientela fiel vem “de propósito pela diferença” a este espaço a 150 metros do Aeródromo de Viseu, sabem que aqui podem saborear pratos de caça confecionados a preceito. Há 30 anos que José Moita gere este espaço, agora auxiliado pelo serviço competente de Filipe Oliveira. As grandes bandeiras gastronómicas do são o “Arroz de perdiz com míscaros”, para duas pessoas, a tarte feita a partir da mesma proteína e ainda o “Javali na púcara” e sugestões como a “Cabidela de galo”, onde se celebra a força dos ingredientes. Preço médio €20.

Muna, Lordosa. Tel. 232450401

DeRaiz

“Ovos verdes da avó Raquel”, “Pastéis de massa tenra da avó Nazaré”, “Tarte de marmelo” com presunto de porco preto, “Peixe do dia” com milhos, lingueirão e coentros, “Pato assado com arroz de forno”, salada de laranja e pinhão tostado e “Pão de ló” húmido com gelado de iogurte de cabra. Nuno Fonte e Inês Beja querem servir o que os clientes do restaurante “não encontram outro sítio e justificam a viagem” a este espaço, onde se casa a tradição de uma “cozinha de memórias” com uma visão moderna. Preço médio €25.

Rua da Capela, 13, Rebordinho. Tel. 928052162

Palace

Vanessa Santos recebe com simpatia e sensibilidade e aconselha sabiamente. O chef Luís Almeida assegura a qualidade do que sai da cozinha. Nesta casa, a essência são os petiscos tradicionais de partilha. Destaque para os “Folhados de Queijo da Serra”, as “Tiras da vazia com Queijo da Serra” e o “Arroz de forno de polvo”. Mais criativos, no restaurante , são os “Cogumelos com cremoso de batata, ovo e trufa” e os “Minicornetos de foie gras, pera e Moscatel”. Substancie com um “Malandrinho de lavagante” ou o “Bife Wellington”. Preço médio €25.

Rua Paulo Emílio, 12, Viseu. Tel. 963004817

O Legado

Neste novo projeto, Nelson Mota abastece-se de muitos produtos provenientes da quinta do seu pai, como legumes, e da excelência da carne Arouquesa, vendida também no talho da família. Pratos como “Vitela assada no forno” com batatas e arroz, bem como “Estufado à Legado” ou ainda “Bife grelhado” são diferentes vias de provar esta raça de carne. O “Cheesecake de frutos vermelhos” e o “Petit gâteau de caramelo salgado” adocicam o final. apresenta garrafeira generosa, a pensar em harmonizações vínicas acertadas. Preço médio €30.

Rua Mestre António Nelas, lote 190, Marzovelos. Tel. 915243167

Santa Luzia

O que deve reter são os pratos mais robustos, mas só pelo pão estaladiço e viciante já valia a pena entrar no restaurante . E ir picando as pataniscas, a tábua mista de presunto e queijo ou só o Pata Negra... O prato mais antigo deste templo gastronómico é o “Arroz de costelas em vinha-d’alhos”, que se fazia no inverno, quando se matava o porco. Dignos rivais são o “Galo de cabidela”, a “Posta de novilho com açorda de cogumelos”, arroz de míscaros ou de forno, o mesmo que guarnece o “Cabritinho assado no forno”. Preço médio €30.

EN 2, Campo. Tel. 232459325