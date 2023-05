Em festa com entrada livre, Torres Vedras celebra vinhos e gastronomia

Durante três dias, Torres Vedras transforma-se na capital da gastronomia e do vinho, com um programa de festas, de entrada gratuita, onde poderá participar em provas de vinhos, assistir a provas comentadas, conhecer produtores e ouvir conversas com especialistas em torno dos néctares locais. Nesta que é a terceira edição do Reserva Fórum de Inovação de Gastronomia e Vinho, o programa foca-se também na gastronomia com street food, showcookings e workshops para crianças. O ambiente de festa será ainda pontuado com diversos momentos musicais do longo dos três dias do fórum, 19, 20 e 21 de maio, que decorre nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho de Torres Vedras.

Logo no dia de abertura, entre as 17h00 e as 18h00, poderá ser aluno de uma aula aberta de enogastronomia ministrada pelo enólogo Miguel Móteo e o chef Ricardo Ferreira. A seguir, das 18h30 às 19h30 assistir ao showcooking do chef Kitaba “O bacalhau na comida de rua”, que repete no domingo, e participar no evento olfato-vínico “Perfumes e vinho” com a perfumista Cláudia Camacho, enquanto as crianças se entretêm no workshop “Produtos da nossa terra”, com Fátima Moura. A animação musical será assegurada pelo grupo Vira Vadio e Xinobi Dj set.