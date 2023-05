Este é o alojamento na serra do Açor que já serviu de refúgio aos Coldplay

Terá sido em abril de 2022 que os músicos dos Coldplay, que vão atuar no Estádio Cidade de Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, terão passado por Portugal em lazer. Escolheram um pequeno alojamento, em plena serra do Açor, no concelho de Arganil, para se refugiarem durante alguns dias, tendo as reservas sido feitas com nomes fictícios (de código) para não denunciarem a verdadeira identidade. O alojamento chama-se 12 Meses Natural Mente, tem apenas seis quartos e está localizado perto da aldeia da Portela da Cerdeira.

Facebook Coldplay

Margarida Gonçalves Pereira, proprietária com Paul Bradtke, do alojamento, não confirma nem desmente, a passagem dos Coldplay pelo espaço. Garante que são muitos os estrangeiros que escolhem aquele lugar para uns dias de descanso. O segredo de tanta procura é simples: “não damos luxos, damos paisagem, cheiros e silêncio”. A proprietária confessa ainda que, a maioria das vezes, mal vê os hóspedes, que se refugiam nos quartos ou aproveitam para conhecer as belezas naturais das proximidades, como a aldeia de Piódão, a Mata da Margaraça ou a cascata da Fraga da Pena.

Pelo alojamento 12 Meses Natural Mente, passaram, e Margarida Gonçalves Pereira assume-o por ser público, Catarina Furtado e José Carlos Malato, e o músico Idan Raichel, que colaborou com Ana Moura na música “Sabe Deus”. Outras figuras do mundo empresarial e da televisão nacional aqui ficaram, alguns à procura da ausência de iluminação para fotografarem o céu noturno. A proprietária conta ainda que por lá também passou um chef de um restaurante de um hotel na Comporta, a quem enviou umas alheiras de urtiga, produzidas na localidade de Tábua, confecionadas para Madonna, quando viveu em Portugal. Também o piloto Pedro Matos Chaves por lá passou, recentemente, quando decorreu o Rally de Portugal.

O casal proprietário, ela portuguesa, ele do Luxemburgo, poupam-se a deslizes quanto aos hóspedes, até porque as regras da hotelaria assim o determinam. E a experiência do casal é vasta nesta área, bem como na restauração, uma vez que tiveram o restaurante 12 Mesas, na rua Cardal de São José, em Lisboa, até 2011, ano em que rumaram à serra do Açor. Aliás, as 12 mesas de pequeno-almoço que existem no espaço são as mesmas do restaurante, construídas por Paul.

Pet friendly, o alojamento 12 Meses Natural Mente (Quinta Fonte da Casa, Cerdeira, Arganil. Tel. 96868676) dispõe de cinco quartos (a partir de €100) e de uma suite (a partir de €120), uma piscina sazonal e ainda um baloiço esondido, além de vários recantos espalhados pela propriedade para passeios ou piqueniques.