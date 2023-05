Conheça o novo alojamento em Melides que está a conquistar a crítica internacional

Previous Francisco Nogueira Francisco Nogueira Next 1 28

Registado como Alojamento Local, o Pa.Te.Os abriu portas em agosto de 2022, mas manteve-se, até hoje, a funcionar quase em segredo. Os 80 hectares da propriedade, entre a serra e o mar, guardam quatro casas de sonho, que se desenvolvem harmoniosamente em ligação à paisagem e inspiradas nos pátios antigos, e convidam a usufruir dos espaços exteriores. A assinatura do projeto é do prestigiado arquiteto Manuel Aires Mateus. “Os Pa.Te.Os nascem do gosto de estar ao ar livre, pelas viagens, pela arquitetura e da vontade em receber os amigos”, explica o casal Sofia e Miguel Charters, que acrescenta: “A intenção foi explorar o conceito pátio, permitindo uma maior utilização do exterior mantendo sempre o conforto e a privacidade.”

Francisco Nogueira

Wallpaper, Financial Times, New York Times, Condé Nast Traveler (Espanha) são algumas das publicações internacionais que já se renderam e elogiaram o projeto Pa.Te.Os, localizado na serra de Grândola, na freguesia de Melides. Na apresentação deste novo alojamento na, cada vez mais, famosa costa alentejana, com a Comporta como farol, destacam-se, a proximidade do mar, e a calma desta zona rural, pintada de pinheiros, sobreiros e oliveiras, para concluir que este projeto é “o lugar ideal para desligar do quotidiano e mergulhar nos sons e aromas da natureza, na beleza das coisas simples”.

Francisco Nogueira

Com acesso por estrada de terra batida, o alojamento é composto por “quatro casas contemporâneas de vivência alentejana, que se mostram de arquitetura vanguardista e marcadas pelo betão. Um olhar mais distante entende o respeito dado à topografia do terreno, em que a piscina exterior é também um excelente exemplo. “Estão rodeadas de paisagem mediterrânica, com sobreiros, oliveiras, pinheiros e medronheiros” e todas oferecem vista para o mar, ao longe, e para a serra de Grândola. Ainda assim, o que mais se destaca é a forma como as casas foram construídas, quase como refúgios, que se resguardam a si próprias dos elementos, mas ao mesmo tempo convidam a usufruir do exterior, seja verão ou inverno. Os pátios são denominador comum, mais abertos ao exterior, ou escondidos e equipados com duche, em apoio às casas de banho. Nos interiores das casas destacam-se as madeiras e os materiais naturais, que remetem para tons claros e tranquilos, como areia e pérola. Há ainda diversas peças de artesãos locais e outras de assinatura. Para um ambiente ainda mais exclusivo, a perfumista Lyn Harris criou uma fragrância que “capta a frescura do pinhal de Melides e a humidade salina da sua costa e cruza-as com a terra, a pedra, a madeira e o betão, os materiais que ergueram as quatro casas”, explica-se na apresentação do projeto.

A Casa 1 com 152 m2 de área útil, oferece dois quartos duplos ou twin, uma sala de estar, lareira e um grande pátio “para relaxar ou desfrutar de uma refeição”. Já a Casa 2, a maior, oferece três quartos, um dos quais independente e acessível pelo exterior. “A área central da casa engloba uma sala de estar com lareira, uma cozinha aberta e um pátio”. Dois quartos têm casas de banho que levam a pátios privados com chuveiros ao ar livre. Em contraste, a Casa 3, é a mais pequena, com 85 m2, onde se pode encontrar um quarto duplo (da cama consegue ver o mar), uma casa de banho com banheira e duche, e uma sala de estar com lareira, e terraço. Por fim, a Casa 4 dispõe de um quarto duplo voltado para um terraço e uma sala de estar com lareira. A partir da casa de banho acede-se a um pátio com chuveiro ao ar livre. “À noite, as estrelas são suas para contemplar”, convidam os anfitriões. Os valores de reserva para as casas do elogiarado projeto Pa.Te.Os (EN 261 - 2 Km 4, Melides) começam em €550.

Para complementar a oferta de alojamento, o Pa.Te.Os disponibiliza serviço de o pequeno-almoço, preparado em cada casa, “no horário que lhe seja mais conveniente”. Por marcação podem ainda ser solicitadas massagens ou sessões privadas de yoga. A partir do verão vai estar disponível um menu “home-dining”, com mais de uma dezena de opções, elaborado pelo chef catalão Sergi Sanz, que tem no currículo passagens pelos restaurantes Villa Magna (Madrid) y Ametsa, no hotel COMO The Halkin (Londres).