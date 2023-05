“Fóssil de caldeirada” e “Bomba barceloneta” brilham nos novos menus do laboratório de Sergi Arola em Sintra

O ditado popular “os olhos também comem”, ganha expoente máximo na nova ementa – e na forma como é apresentada - do restaurante LAB by Sergi Arola, localizado no Penha Longa Resort, em Sintra. Através das interpretações que o catalão Sergi Arola e o chef residente, Vladimir Veiga fazem da cozinha tradicional portuguesa e espanhola, com “pinceladas” cabo-verdianas, é-se conduzido por uma viagem de sabores, que decorre em duas salas diferentes, com menus inspirados na serra, no mar e na horta.

Distinguido com um Garfo de Prata na edição 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa e detentor de uma estrela Michelin, a experiência gastronómica no LAB by Sergi Arola começa com a viagem “Mesa Portuguesa”, uma vivência exclusiva destinada a um grupo de, no máximo, quatro pessoas, que tem lugar no atelier do chef, uma pequena sala no primeiro andar, com cozinha à vista. Na mesa onde se encontra um mapa de Portugal, são servidas tapas envoltas num espetáculo visual, como no “Fóssil de caldeirada”, escondido numa pequena caixa com “areia” e que tem de ser desenterrado com um ancinho. “Açorda de bacalhau”, “Marsmallow de licor de ginja de Óbidos”, “Sandes de leitão”, “Waffle de barriga de porco fumada e queijo da serra” e “Carne mirandesa” completam as propostas portuguesas, havendo ainda espaço para a “Assinatura do chef”, as tapas com sabor a Espanha, “Lulas encebolada” e “Bomba barceloneta”.