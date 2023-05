Quem quer dormir numa casa (quase) secreta sobre uma cascata?

Resguardado entre um bosque e uma ribeira guarda-se um segredo chamado Casa Moinho da Porta. No espaço verde, que alberga também o Estúdio Cascata, um curso de água passa por baixo das casas, embalando a tranquilidade da estadia. No enquadramento natural, onde antes morava um moinho com mais de 400 anos, os dois alojamentos são apoiados por uma piscina.

Carolina Vieira, responsável pelo contacto com os hóspedes da Casa Moinho da Porta, avisa que no local há pouca, ou nenhuma, rede de telemóvel, e que o acesso se faz por uma estrada de terra com cerca de 500 metros. Mas diz também que “após reservar, são dadas indicações especificas para lá chegar”. Fica perto de Taíde, em Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, e nasce da recuperação de um antigo moinho de água com mais de 400 anos, que demorou quatro anos a ser requalificado.

Os dois alojamentos, apenas separados por 15 metros, acolhem seis hóspedes. Com duas suítes, uma cozinha e uma sala de jantar com lareira, na Casa Moinho da Porta podem ficar alojados quatro hóspedes. Também tem uma varanda sobre a ribeira de Vides, que é um afluente do rio Ave e ainda um extenso espaço exterior com piscina.

No Estúdio Cascata dorme-se precisamente por cima da cascata. Tem um quarto com cama de casal, uma zona de estar e uma cozinha sob a qual é possível ver a ribeira de Vides a passar por um chão de vidro. “Tem uma vista magnífica sobre a cascata e a área envolvente arborizada. No exterior, tem uma zona para relaxar e uma pequena piscina privada”, revela Carolina Vieira.