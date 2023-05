Ir Com Sede Ao Pote: em Famalicão cozinha-se ao ar livre em potes de ferro

É no quintal da Casa Ana Monteiro, em Portela, Vila Nova de Famalicão, a 200 metros do restaurante Ferrugem, Garfo de Prata para o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, que se instala, entre 20 de maio e 7 de outubro, nova edição do “Ir Com Sede Ao Pote”. O evento, que recupera a cozinha tradicional em potes de lume ao fogo lento da fogueira, é organizado pelo chef Renato Cunha e pela mulher, Anabela Rodrigues Cunha, e conta com 10 datas, em que terá como parceiros diversos produtores vínicos.

Sempre ao sábado, o convívio no quintal da casa de família, onde não falta comida, animação e vinho, está agendado para os dias 20 de maio; 3 e 17 de junho; 1, 15 e 29 de julho; 12 de agosto; 9 e 23 de setembro; e 7 de outubro. Para o evento são também convidados outros chefs, oportunamente divulgados, além de dez produtores de vinho, um para cada edição. Anselmo Mendes, Kompassus, Palato do Côa, PicoWines, Quinta da Lapa, Quinta das Bágeiras, Quinta de Cottas, Quinta do Crasto, Secret Spot Wines, Adega Casa da Torre e Soalheiro marcam presença no “Ir Com Sede ao Pote”.

A iniciativa do restaurante Ferrugem (Pedrinhas, 32, Portela. Tel. 252911700), que aposta na imersão na ruralidade, tem como propósito a promoção e valorização da cultura e a gastronomia da região, dando palco à técnica ancestral de cozinhar no fogo e ao ar livre, com potes de ferro fundido. O resultado foi a recente distinção de “Ir Com Sede ao Pote” como Experiência Turística de 2022 nos Prémios de Inovação e Turismo do Minho.

Cada experiência estende-se a, no máximo, 40 participantes. O bilhete pode ser adquirido através do Tel. 932012974 ou do e-mail, custa €100 por pessoa; €50 para crianças entre os quatro e os 12 anos. Os mais novos, até aos três anos, não pagam.

Personalizado, o acesso é acompanhado de uma infusão da “Infusões com História”, parceira do evento.