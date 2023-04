Há novo chef e novos pratos no primeiro restaurante japonês com estrela Michelin em Portugal

Na equipa de Pedro Almeida desde 2018, aquando da conquista da Estrela Michelin, o jovem chef Tiago Santos assume agora a liderança da cozinha do restaurante Midori, o japonês do Penha Longa Resort, mantendo intacto o legado deixado. Pedro Almeida, que rumou aos Estados Unidos para abraçar um novo desafio do grupo Ritz-Carlton (detentor do Penha Longa), mantém-se como chef consultor, responsável pela elaboração das ementas.



Apresentadas as novidades na liderança, é tempo de conhecer os menus Kiri e Yama, de oito e nove momentos, que chegam à mesa do restaurante desde o passado mês de março. Conte com novos pratos pensados e trabalhados para conquistar os apreciadores de cozinha japonesa de exceção, mas com alma muito portuguesa. Seguindo a filosofia de sempre, o que pode esperar encontrar nesta experiência de fine dining, é o melhor e mais exclusivo produto português, preparado com a irrepreensível técnica oriental. Tudo num espaço singular, com apenas 18 lugares distribuídos por sete mesas, todos voltados para a natureza e a magnífica Serra de Sintra. A arte transporta-se também para o que vai à mesa, em apresentações surpreendentes. A cozinha é aberta, só serve jantares, e o acesso faz-se por uma porta secreta que permanece fechada a olhares indiscretos.





A exclusividade desta refeição é, naturalmente, extensível aos menus. Só existem dois, o Menu Kiri (€144), de oito momentos, e o Menu Yama (€177), de nove momentos. Se pretender fazer a harmonização de vinhos, acrescem €91 euros para o primeiro menu e €120 para o segundo. No Menu Kiri poderá encontrar propostas como “Misoshiro de caldeirada de raia e coentros”, “Couve dengaku com pilpil de bacalhau” e “Sashimi de lírio curado em eucalipto, com cogumelo shiitake e infusão de pinheiro”. No sushi encontra os surpreendentes “Nigiri de tomate assado”, “Nigiri de gamba riscada do Algarve” e “Nigiri de atum fumado com muxama”, entre outras propostas.

Se optar pelo Menu Yama, conte com as novidades “Tako Su e batata-doce de Aljezur”, “Carabineiro com cenoura algarvia e chawanmushi”, “Pregado, chouriço, broa e teriyaki” e “Sukiyaki de porco ibérico e pimentão”. As novidades estão também presentes nas sobremesas com, “Castanha, anis e binchotan” e “Caranguejo das neves, bergamota e iogurte em diferentes texturas”.

O Midori (Penha Longa Resort, Estrada da Lagoa Azul, Sintra. Tel. 219249011) funciona de terça-feira a sábado, das 19h30 às 22h30. A reserva é obrigatória e deve ser feita com uma antecedência de pelo menos duas semanas.

