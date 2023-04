Com formato de favos de mel, estes novos bungalows panorâmicos convidam a descobrir Pinhel

Na pequena aldeia de Vale de Madeira, no concelho de Pinhel, acabam de nascer quatro pequenas colmeias, que convidam a dias de tranquilidade em contacto com a natureza. Na verdade, são quatro bungalows elevados, em formato hexagonal e que representam os favos de mel das colmeias ali existentes. Este é o mais recente projeto turístico da região e o sonho concretizado de uma família ligada à apicultura. “É um sonho da família, sobretudo dos meus pais, detentores de uma empresa apícola, que quiseram criar um projeto que fizesse a ligação entre o turismo e a apicultura”, começa por explicar Francisco Morgado, responsável pelo Côa Honeycomb, ao Boa Cama Boa Mesa.



Foi com este conceito que nasceram quatro bungalows “com formato hexagonal idealizando um favo de mel”, feitos totalmente em madeira, com o cuidado de “inoperar a natureza”, como diz Francisco Morgado. Ou seja, com uma intervenção mínima no olival onde está implementado. “Os bungalows foram construídos ao nível da copa das oliveiras, dissimulando-se o mais possível na paisagem. Além disso, a construção é totalmente em madeira, tornando o projeto sustentável”, descreve o proprietário.

As enormes janelas comuns às quatro casas (dois de tipologia T1 e dois T2, com kitchenette e deck exterior - permitem uma vista incrível para a envolvência, nomeadamente o rio Côa, a serra da Marofa, e os concelho de Almeida e Castelo Rodrigo. A partir de um antigo pombal nasceu a zona de áreas comuns, a receção, uma sala de pequenos-almoços, esplanada e um instagramável baloiço panorâmico. No exterior há ainda uma piscina de beiral infinito, também com uma vista incrível para a paisagem.

Além do contacto com os animais, para já existem burros e galinhas, mas mais espécies vão habitar o local, há uma série de experiências proporcionadas, a principal, ligada à apicultura. Quem quiser poderá inscrever-se num workshop (€30) que explica e ensina todo o processo ligado à produção do mel e, no final, cada participante poderá extrair o próprio mel, que depois levará para casa. Provas de vinhos e produtos regionais, caminhadas, passeios em jipe e Btt, são outras atividades disponíveis. Da horta biológica poderá colher legumes e vegetais e, à chegada ao Côa Honeycomb (Vale de Madeira, Pinhel. Tel. 912910613), todos os hóspedes são recebidos com uma surpresa e pequenos “mimos”. As tarifas de abertura estão disponiveis a partir de €247,50.