Hotel de luxo no Douro é o mais sustentável da Península Ibérica

Há um verdadeiro manual de sustentabilidade em cada quarto do Six Senses Douro Valley que além de detalhar as práticas da unidade neste âmbito, também sugere ações que podem ser adoptadas pelos hóspedes. Luxo e sustentabilidade andam de mão dadas na Quinta de Vale Abraão, em Lamego, desde a abertura, em 2015, deste hotel, distinguido em março com Chave de Platina pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.

Tânia Araújo

A cada ano que passa, o caderno dedicado à sustentabilidade, impresso em papel reciclado e com capa de pele, engrossa, explicando as medidas implementadas para minimizar o impacto da operação. As diretivas do hotel passam por promover ativamente a redução dos consumos de água e energia, pela gestão eficiente de resíduos, a priorização de fornecedores e serviços locais, bem como pelo apoio ao desenvolvimento da comunidade local através do Fundo de Sustentabilidade. As práticas de turismo sustentável que norteam a operação do Six Senses Douro Valley desde o início valeram-lhe agora a primeira certificação do Global Sustainable Tourism Council (GSTC) para um hotel na Península Ibérica.

Centrado no hóspede e no lugar

“O paraíso mora nesta quinta duriense. O verdadeiro luxo são os nove quartos e suítes e duas pool villas que elevaram para 71 o total de alojamentos. Alguns dispõem de exclusividades de sonho. Mas também dá para perceber como se leva a sério a filosofia sustentável e de bem-estar, centrada no hóspede e no lugar. Vão lembrar-se do seu nome, do que aprecia ou dispensa, orientá-lo no que precisar e deixá-lo seguir a sua vontade, valorizando-a. Pode fazer ioga, meditação e fitness, tree climbing, workshops de flatbrea ou cosmética natural e artesanal, usando ervas da quinta no Alchemy Bar, rastrear o sono e induzi-lo com produtos caseiros, relaxar nas cinco saunas do Spa ou nas piscinas interior e exterior, fazer massagens e até mimar o seu cão com produtos de beleza canina. Beba um cocktail no bar ou participe em provas de vinho no Wine Library Restaurant. Ao jantar, no restaurante Vale de Abraão, prove produtos da horta biológica e à entrada do pequeno-almoço - pausado, organizado e tentador - sirva-se de uma bebida saudável no Immunity Bar”, pode ler-se sobre o Six Senses Douro Valley (Quinta de Vale Abraão, Samodães Tel. 254660600) no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.

Respeitar a envolvente “A sustentabilidade é uma parte fundamental do que somos. Acreditamos verdadeiramente que reduzir a nossa pegada ecológica e apoiar o desenvolvimento da comunidade local é a forma correta de fazer negócio. Ao criarmos conexões autênticas com a natureza e a comunidade, estamos a proporcionar aos nossos hóspedes uma experiência mais autêntica e imersiva, em equilíbrio e harmonia com o ecossistema. Esperamos que o nosso exemplo inspire outras empresas a seguir este caminho”, comenta em comunicado o Diretor Geral, André Buldini, sobre a distinção. Já para Raquel Saavedra Dias, Sustainability Manager do hotel esta certificação “valida a nossa estratégia e todas as medidas que temos vindo a implementar com o intuito de minimizar o impacto da operação”, sublinha acrescentando que ser a primeira unidade na Península Ibérica a consegui-lo “mostra que estamos no caminho certo, mas também nos dá uma maior responsabilidade de continuar a inovar para nos mantermos na linha da frente”. O Global Sustainable Tourism Council é uma entidade internacional que estabelece critérios para o turismo, que servem como linhas orientadoras para que empresas e destinos se tornem mais sustentáveis, sendo uma referência para o sector.