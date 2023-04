Maré, o novo restaurante de José Avillez leva o mar à mesa na estrada do Guincho

Com 180 lugares, divididos entre a sala e a esplanada, tem “uma vista espetacular, única”, descreve José Avillez,. A decoração de interiores ficou a cargo de Ana Anahori e Felipa Almeida e nos comandos da cozinha estará Filipe Pina, que já trabalha com Avillez há alguns anos. Quanto à ementa, o mais premiado chef nacional, Garfo de Platina no Belcanto, em Lisboa, na edição de 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa, diz que “a ideia é não ir para o peixe inteiro, assado ou grelhado, ou para os filetes servidos, e bem, nos restaurantes vizinhos”. Aliás, brinca, assumiu o “compromisso com eles de não o fazer”.

“Foi um processo complicado” assume José Avillez ao Boa Cama Boa Mesa, a abertura do novo restaurante Maré, na Estrada do Guincho, onde em tempos funcionou outro restaurante, o Raio Verde. “A burocracia e a covid atrasaram o processo de abertura do restaurante, que já estava quase concluído”, avança, estando nesta fase a serem dados “os últimos retoque para que o espaço abra portas, se correr bem, a meio de maio”.

“Estou ligado emocionalmente a este local. Nasci a 5 minutos de carro do antigo Raio Verde, e cresci a apanhar percebes e a aprender a apanhar polvos junto ao restaurante. Ainda me lembro de ter aqui vindo com os meus pais”, confessa José Avillez, revelando alguma ansiedade com a abertura. “Sabe bem regressar a casa. Este é um espaço com uma vista espetacular, única, por isso, é uma felicidade podê-lo recuperar”.

No novo Maré “será servido peixe e marisco, mas com o nosso toque”, revela o chef. “Terá um bar de crus, e vamos trabalhar com brasas, quer no Josper, quer em grelha aberta. Também, podem contar com comida de tacho, arrozes e açordas, mas sempre num compromisso com a tradição e a modernidade”. Diz até que “ainda agora estivemos no Japão para aprender novas técnicas de brasear” que vão colocar em prática no novo espaço. “A nossa intenção é fazer algo diferente, tanto pode ser um tártaro de atum como um peixe marinado. Sempre, insisto, num compromisso com a tradição e a modernidade”, até porque “a forma clássica de confecionar peixe e marisco faz-se muito bem por aqui, por isso, quero fazer algo diferente”.