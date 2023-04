Do Minho ao Alentejo, oito novos hotéis para escapar nos próximos feriados

São 23 as novas unidades hoteleiras presentes na edição 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa. Do Minho ao Alentejo, escolhemos oito novos hotéis que são um convite a aproveitar os feriados que se avizinham explorando o melhor que o país tem para oferecer.

The Vine House

Os 11 quartos estão dotados de amplos terraços sobre o rio Douro. A atmosfera campestre e a envolvente contam histórias de outros tempos neste antigo armazém da Quinta de São Luiz, berço dos vinhos Kopke. Fique em comunhão com o referido curso de água, as vinhas, o silêncio e os bons vinhos. Complemente a estada com uma visita à adega, seguida de prova de vinhos, na sala histórica ou no incrível terraço. A casa exibe fotografias a preto e branco retratando memórias da propriedade. Numa atmosfera intimista e campestre, os alojamentos da The Vine House adotam nomes de parcelas da quinta, como Lobata, Galeira ou Alegria. A decoração prima pelas tonalidades suaves, com pormenores bordeaux, a deixar todo o protagonismo à paisagem. A partir de €120.

Quinta de São Luiz, N 222, Adorigo. Tel. 254407965

Nhôme - Country Living

Ouve-se piar e cacarejar e, com sorte, avistam-se cavalos no terreno em redor. Neste novo alojamento, localizado a poucos minutos do centro de Ponte de Lima, que começou por ser um espaço onde se guardavam máquinas agrícolas, o movimento da vila não se faz sentir. O sossego é uma virtude. Em dias bons, a extensa piscina convida a mergulhos demorados. O jacuzzi, instalado no meio das vinhas, é a nova aquisição da unidade, que conta com quatro suítes T0, todas “batizadas” com nomes de castas regionais, e duas suítes premium, identificadas com raças de cavalos. Na decoração do Nhôme - Country Living, predominam os tons neutros e misturam-se objetos antigos e contemporâneos, quer no interior, quer nos alpendres e terraços privativos. A partir de €140.

Rua de Fijó, 123, Feitosa. Tel. 964079920

Solar do Requeijo

A nova unidade do grupo Luna Hotels nasceu num bonito e histórico solar do século XVIII, nas margens do rio Vez, com 27 quartos e suítes. Rodeado de imaculados jardins, com uma fonte central, tem também uma capela adjacente, de estilo barroco. Para momentos de tranquilidade, usufrua do Spa, com sauna, banho turco, sala de massagens, disponíveis por marcação, e uma piscina interior, que se liga à exterior, contígua a um espaçoso terraço, ou tome um Chá das Cinco na sala do piano, no 2.º piso, que funciona como sala de estar. O restaurante contemporâneo São Francisco e o bar do Solar do Requeijo, com vinhos, cocktails e refeições ligeiras, são outras das zonas comuns da unidade onde o conforto é transversal. A partir de €125.

Requeijo, Arcos de Valdevez. Tel. 258248430

Antónia Nascimento

Casa Noronha Lima - Historic Stay

Quando Pedro Noronha Dias e Filipa Casaca entraram nesta casa, que remonta a 1918, viram um jornal aberto com uma chávena de café, como se as pessoas tivessem saído “do dia para a noite”. O exímio restauro que empreenderam foi fiel às preexistências e preservou a escadaria, algumas portas em bico e até o encantador piano original, onde os filhos da abastada família Noronha Lima tocavam e reavivavam memórias. Na Casa Noronha Lima - Historic Stay, um alojamento de charme, há 10 suítes na casa principal e quatro villas com kitchenette. Espreite o Danado Bistro Bar, descanse na sala de estar e saiba que os degraus da piscina exterior alinham-se com o solstício de verão. Visite a Ponte 516 Arouca e os Passadiços do Paiva. A partir de €120.

Lugar de Carvalhais, Alvarenga. Tel. 256244940

Campo de Rosmaninho

Inserido numa propriedade de 16 hectares, a Quinta da Bigorna, em Escalos de Baixo, que até à década de 90 foi o único parque aquático do distrito de Castelo Branco, nasceu este alojamento, constituído por seis quartos e quatro suítes, todos com áreas generosas e dispostos em piso térreo. Cada qual tem decoração própria, alusiva ao nome da planta campestre que lhe dá nome. No final da primavera, o imenso campo de rosmaninho enche-se de flor e perfuma o recinto. As duas piscinas do Campo de Rosmaninho, uma para crianças e outra destinada a adultos, com um bar dentro de água, fazem as delícias das famílias. Campo de padel, uma adega e wine bar subterrâneo para provas, que outrora foi uma carreira de tiro, completam a oferta. A partir de €120.

EN 240, km 7, Escalos de Baixo. Tel. 272467345

TheVagar Country House

A propriedade abarca quase toda a serra da Esperança, que abraça este Turismo em Espaço Rural. O local é perfeito para por em prática o conceito de slow-down hospitality, que convida a desacelerar e onde a hospitalidade é pensada para dissipar stresse e ansiedade. Cada uma das seis suítes, três com lareira e uma familiar, convida a uma experiência sensorial e ao tranquilo repouso embalado pelos têxteis de qualidade, as tonalidades claras e o conforto da madeira tosca. No TheVagar Country House, percorra o Percurso de Pés Descalços, sobre a terra, pedras e vegetação, que culmina numa nascente de água. Descubra e experimente os chamados banhos de floresta e relaxe na Sala de Banhos Aromáticos, com vista panorâmica para uma deslumbrante paisagem dominada pela Natureza. A partir de €115.

Serra da Esperança, Belmonte. Tel. 275330406

Herdade dos Abegões

Embarque numa aventura que envolve muito mais do que um charmoso alojamento, um antigo ovil em xisto recuperado com quatro quartos, sala de estar com lareira e sala de refeições, a que acrescentaram sete quartos térreos, com decoração elegante e atenta aos pormenores. Na coutada, de 470 hectares, promovem-se experiências, entre as quais, a mais inesquecível, uma expedição em busca dos habitantes da reserva, como veados, gamos, javalis e muflões. Na Herdade dos Abegões os animais andam em bando e nos meses quentes presenteiam os visitantes com exuberantes rituais de acasalamento e o nascimento de novas ninhadas. Se o sonho é fazer um safari, esta é uma experiência aproximada, onde não falta um soberbo pôr do sol. A partir de €250.

Couto dos Abegões, Salvaterra do Extremo. Tel. 968493849

Portalegre Palace Hotel

Situado a poucos metros do Plátano do Rossio, considerada a árvore mais antiga de interesse público em Portugal, com 180 anos, o hotel está instalado no recuperado Palácio dos Viscondes do Reguengo, que começou a ser construído no século XVIII. É um alojamento aberto à cidade, com serviços criados para hóspedes, e não só, como os pequenos-almoços, recriados ao estilo palaciano, com degustação de ostras e espumante, a somar ao chá das cinco. Nos 11 quartos do Portalegre Palace Hotel, de áreas generosas, com nomes de doces regionais e conventuais da região, destacam-se as casas de banho em mármore branco. No frondoso jardim, de 600 m², um tanque, com fonte original, foi adaptado para piscina, ideal para refrescar nos dias de calor. A partir de €125.

Rua Alexandre Herculano, 2, Portalegre. Tel. 245035300