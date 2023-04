Pequeno cozinheiro digital estreia-se em Lisboa com jantares inéditos em 3D

A interação está ao rubro no jantar espetáculo “Le Petit Chef”. Cada convidado conta com o seu pequeno cozinheiro digital, o menor do mundo, com 58 milímetros de altura, que cozinha cada elemento da ementa em 3D. Após a atuação, o prato é servido à mesa, naquela que pode ser considerada uma atuação conjunta entre o famoso “Le Petit Chef” e a equipa de cozinha do Sheraton Lisboa Hotel.

Na realidade, “Le Petit Chef” é um pouco “La catastrofe” porque nenhuma das suas tentativas resulta num belo prato, mas sim em perfeito desastre, tornando a atuação bem divertida. Quando a comida está na mesa, o espectáculo passa para o fundo e a cortina abre espaço para as sugestões inspiradas na gastronomia nacional e internacional. Entre as refeições, a mesa é transformada em ecrã, graças ao video mapping, e “Le Petit Chef” entretém os convidados com várias atuações.

Para estes jantares estão disponíveis quatro ementas. “Le Petit Chef Classic” (€99) começa com uma proposta, denominada “Das Planícies Alentejanas às Hortas da Malveira”, que contempla “Ovo a baixa temperatura sobre crostini de presunto alentejano com chutney de tomate num jardim de alfaces e legumes bio com vinagrete trufado”. Seguem-se “Os Sabores da Nossa Costa”, um “misto de bivalves e camarão da costa portuguesa salteados com salicórnia num caldo de peixe”. Como limpa-palato surge “A Frescura dos Nossos Pomares”, composto por um “Sorbet de lima num jardim de frutos vermelhos e espuma cítrica”, que dá lugar às “Lezírias Ribatejanas”, o prato de carne que consiste em “Lombo de novilho Charolês grelhado, batata Provençal e legumes grelhados com molho Béarnaise”. Para finalizar, o “Le Petit Chef” e a equipa do Sheraton Lisboa Hotel sugerem “A Gastronomia Francesa nos Nossos Sabores” com “Crème brûlée de lúcia-lima e baunilha”.

Existe uma segunda proposta de degustação, “Le Grand Chef" (€129), que inclui como pratos principais “Lagosta num duo de bivalves e camarão da nossa costa, salteados com salicórnia num caldo de peixe” e “Ribeye Angus grelhado, batata Provençal e legumes grelhados, molho Béarnaise”. A oferta completa-se com o menu vegetariano, “Le Petit Chef Vegetarian (€89), e ainda com o “Junior Chef” (€50), uma sugestão para crianças entre até 12 anos. Para reservas e mais informação sobre os menus consulte o site oficial da iniciativa Le Petit Chef.

A animação deste espetáculo é da responsabilidade do coletivo de artistas belgas Skullmapping, fundado em 2010 por Filip Sterckx e Antoon Verbeeck. Utiliza video mapping 3D e um profundo know-how artístico. O “pequeno cozinheiro” nasceu em 2015 e, desde então, já obteve grande sucesso em 40 países. A experiência “Le Petit Chef” chega agora a Portugal e decorre, a partir de 13 de abril, de terça-feira a domingo, às 20h00 no Lobby Bistro do Sheraton Lisboa Hotel & Spa (Rua Latino Coelho, Lisboa. Tel. 213120000).