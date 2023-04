Entre lobos, arte e natureza, siga este roteiro de descoberta de Montesinho a Bragança

Com a Dear Wolf , sediada em Rio de Onor, pode fazer passeios onde se aprende a respeitar espécie e o território que habita. Caminhar por onde o lobo passa, ver a paisagem pelos olhos do animal e contextualizá-lo no seu habitat é o objetivo destes trilhos interpretativos e pedagógicos, ao amanhecer, ao anoitecer ou durante um fim de semana inteiro. Também a Anda D’I , especialista em experiências na Natureza que passam pela interpretação da terra, dos animais e território envolvente, a pé e de bicicleta, organiza “A hora do lobo”, acompanhada por biólogos especializados que pode ser desenhada à medida para a sua família ou grupo.

Não são muitas as cidades portuguesas que convivem, lado a lado, com um imenso parque natural, habitat de uma diversidade de espécies. A proximidade ao Parque Natural de Montesinho confere a Bragança uma aura intensamente verde, que abraça toda a cidade, e quanto mais alto estiver, maior será essa sensação de natureza a perder de vista. Não admira: São quase 75 mil hectares e 90 aldeias abrangidas por esta extensão natural que é casa de mais de 250 espécies de animais, com especial destaque para os lobos e os veados, mas também abundantes corços e javalis.

O caminho inicia-se junto à antiga Escola Primária de Aveleda. Seguindo o sentido recomendado, dirige-se para as aldeias de Varge e de Rio de Onor, onde existe a possibilidade de seguir por uma derivação e visitar a aldeia de Guadramil, onde se destaca o rústico edifício do lagar comunitário, um testemunho ancestral da partilha de bens e tarefas. Aproveite para conhecer a Casa do Touro, um espaço museológico dedicado à história e cultura da aldeia.

Os lameiros de montanha e os antigos moinhos ao longo das margens da Ribeira de Baçal e do Rio Onor, elementos identitários da paisagem e das práticas produtivas destas localidades, junto à fronteira com Espanha, são as grandes estrelas do percurso, marcado pela pacatez e o verde da paisagem.

A cidade, o castelo e a arte Perca-se pelas ruas empedradas da cidade que conduzem ao castelo. Até chegar ao conjunto amuralhado encontra dois museus que merecem visita prolongada: O Museu Abade de Baçal , instalado no antigo Paço Episcopal, num edifício do século XVII e senhor de uma vasta coleção de objetos tradicionais e sobretudo arte sacra; e o contrastante Centro de Arte Contemporânea Graça Morais , casa de vasta obra da artista natural de Bragança a par de outros exemplares de arte contemporânea. Suba até ao castelo para encontrar a cidade antiga entre muralhas. É aqui que vive o Museu Ibérico da Máscara e do Traje , que vale uma visita para descobrir a diversidade da tradição dos mascarados na região, que vai muito para além do Entrudo. Subindo mais um pouco, chega ao Castelo bem conservado, que alberga entre as densas paredes de pedra o Museu Militar onde se traça a do armamento ligeiro, com peças do século XII até à Primeira Guerra Mundial.

Dormir embalado pelos sons da natureza

Ao longe ouve-se o canto de aves noturnas, por vezes um uivo, o manifesto dos cães que ladram. Os sons da natureza dominam a noite e embalam um descanso quase em total silêncio nestes alojamentos em Bragança, lado a lado com Parque Natural de Montesinho.

MONTESINHO ECO RESORT

Ao lado do Parque Natural de Montesinho, este é um espaço multifacetado capaz de unir o campo à cidade. Ao longo de quatro hectares, desfrute da Natureza, do rio Sabor, cujo correr da águas se ouve ao fundo, e de mergulhos na piscina coberta, dividida para adultos e crianças. Além de parque infantil, oferece um parque geriátrico, para se manter em forma. Dos 8 aos 80, o espaço dedicado aos jogos tradicionais promove o encontro de gerações. Depois de tanta atividade, o descanso está assegurado nas oito novas casas, com dois ou três quartos, revestidas a cortiça, serena decoração contemporânea e dotadas de amplos terraços, para fruir da envolvente. Batizadas com nomes de árvores endógenas, que abraçam cada alojamento, juntam-se aos três apartamentos T1, com jacuzzi privativo e varanda. Inserido na unidade, o restaurante serve refeições sob reserva, que podem ser entregues em casa. Ginásio, jacuzzi comum e sauna complementam a oferta. A partir de €105.

Quinta das Covas, EN 218, km 8, Gimonde Tel. 969361386

POUSADA DE BRAGANÇA

É um ‘totalista’ no “Guia Boa Cama Boa Mesa”, presente em todas as edições. Abriu em 1959, com projeto do arquiteto José Carlos Loureiro, e melhora a cada dia. No início, eram 10 quartos e ainda não havia a piscina exterior, rodeada de jardins. Já a vista para o Castelo de Bragança foi sempre o maior brinde. Adérito Gonçalves, que gere com a mulher, Iracema, o restaurante Geadas, trabalhou no antigo restaurante da pousada e lembra-se de Américo Thomaz: “Ficou hospedado e servi-lhe um vinho do Porto que parecia mel.” Acrescentaram-se, entretanto, 10 quartos e, depois, oito, para um total de 27 e uma suíte, com varandas e burel de Miranda do Douro. A pousada entrou para o grupo Pestana e, em 2014, foi concessionada à família Gonçalves, em paridade de marcas. Era um “diamante um pouco baço”, nota António Gonçalves, filho de Adérito. Ao lado dos pais e do irmão, o chef Óscar Gonçalves, intervencionaram a pousada, dotando-a do conforto. Aprecie as obras de arte de Graça Morais, Júlio Resende e Nadir Afonso na sala de estar e a premiada gastronomia do G Pousada. A partir de €90.

Estrada do Turismo, Bragança Tel. 273331493

BÉTULA STUDIOS

Perfeitamente integradas em pleno Parque Natural de Montesinho, estas quatro casas, construídas a partir de materiais sustentáveis, promovem o estreito contacto com a envolvente. Duas têm mezzanine, que promete divertir as crianças. Os mais pequenos também vão apreciar os passeios pela região conduzidos pelo anfitrião, tardes de brincadeira no terraço ou até um momento de leitura. Tudo menos televisão, que não existe, para não desviar a atenção do que mais importa. A partir de €80.

Rua de Nossa Senhora da Lapa, 27, Lagomar Tel. 960237459

ALFORMIL

De Lisboa a Bragança, ditou a vontade de Maria João e Manuel fazerem da casa mais antiga da aldeia de Formil nova morada. Com mais de 200 anos, era aqui que existia o posto telefónico, local de encontros e ligação ao mundo. O mesmo sucede agora, sobretudo na enoteca e sala de pequenos-almoços, que revela uma seleção de produtos locais. Os seis quartos adotam o nome dos antigos usos do espaço. Decorados com o raro burel de Miranda, são apoiados por uma sala de estar, com livros e jogos, para animar os serões. A partir de €70.

Rua da Forja, 40, Formil Tel. 969016158