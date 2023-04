Em cenário único sobre a baía de Lagos serve-se a delicadeza da gastronomia algarvia

Salta, de imediato, à vista, a elegância do edifício, a integração na paisagem e a cor térrea com que se pretende que passe despercebido no horizonte. Foi concebido pela RCR Arquitectes, vencedores do Prémio Pritzker, o mais importante galardão mundial de arquitetura, e pensado para ser o cenário perfeito de refeições memoráveis, assinadas pelo chef Louis Anjos. O restaurante Al Sud, localizado no resort Palmares Living & Golf, nos arredores de Lagos, é apenas a primeira das joias que prometem mudar por completo a oferta hoteleira desta zona do Barlavento algarvio.

A criatividade do chef está espelhada nos prémios que recebeu ao longo da carreira, tendo conquistado, em 2022, uma das mais rápidas estrelas Michelin atribuídas a restaurantes nacionais. Renovou este ano a distinção e estreia-se como Garfo de Prata na edição de 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa pela forma distinta com que apresenta o Algarve à mesa, pela elegância dos empratamentos e pela experiência, também sensorial, que o menu apresenta.

A refeição no Al Sud começa com um desafio de aromas. O cliente é convidado a cheirar três líquidos que vão servir de base para um cocktail de boas-vindas, preparado pelo bar do restaurante. Depois, começa o desfile do menu “À Descoberta”, com 10 momentos, e que se inicia com “Atum”, com ostra, caviar e pepino, ao qual sucede uma “Gamba do Algarve”, com flor de laranjeira e codium. A primeira provocação aparece com a “Lula” que chega na companhia de choco e um subtil creme de alcagoitas, vulgarmente conhecidas como amendoins.

Criatividade e sabor extremo no “Carabineiro”, servido com toucinho e noodles de batata, no “Pregado” com bivalves da Ria de Alvor e coentros, e também no “Robalo”, acompanhado de açorda de tomate e molho assado. A serra do Algarve, inevitável em qualquer menu de Louis Anjos, surge no “Porco Ibérico”, com milhos de Monchique e caldo do cozido, seguindo-se o “Pato” com foie gras, arroz carolino do Vale do Sado e laranja. Termina este menu (€160 ou €265, com harmonização de vinhos) com “Citrinos”, servidos com batata-doce de Aljezur, e com a “Amêndoa do Algarve” com Moscatel e rosmaninho.

Com um excelente serviço de sala, discreto, mas atento, sob a batuta do escanção Nuno Pires, o restaurante Al Sud, insiste-se, é a primeira das joias da coroa do Palmares Ocean Living & Golf, que nos próximos anos vai crescer de forma única. O atual Beach House Hotel vai dar lugar a um novo alojamento de cinco estrelas de marca internacional JW Marriott, e prevê-se ainda a construção de 460 unidades, das quais 103 moradias exclusivas e 357 apartamentos. Com 24 lugares, o restaurante Al Sud (Campo de Golfe de Palmares, Odiáxere, Lagos. Tel. 926292617) está aberto para jantar, de terça-feira a sábado, funcionando apenas por reserva.