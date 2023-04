Com dois quartos negros, este novo eco hotel na ria de Aveiro foi decorado por criadores de moda portugueses

Fica em pleno Cais da Tijosa, brindado pela deslumbrante vista da Ria de Aveiro, em Ovar, e pela companhia dos flamingos e patos-reais, com a particularidade de se poder chegar a este novíssimo Tijosa Eco-House Camp de barco. No total, tem dez quartos de autor (a partir de €150), cinco quartos duplos e cinco suítes, criados pelos designers de moda portugueses Alexandra Moura, Katty Xiomara, Dino Alves, Storytailors e Nuno Gama, e cada quarto conta com peças de autor, representando a essência de cada criador.

Privacidade, exclusividade e sustentabilidade são os principais valores do Tijosa Eco-House Camp, um projeto de luxo que se diferencia nos detalhes e na criatividade artística do edifício, com a assinatura do arquiteto Luís Miguel Oliveira. Todas as acomodações são distintas e foram idealizadas para proporcionar experiências únicas. O conforto é a palavra-chave do projeto, que dispõe de um menu de almofadas e onde os hóspedes são convidados a relaxar nas famosas camas suecas Hästens, reconhecidas como as melhores do mundo.

Onde em tempos existiram campos de cultivo e ruínas, este é um espaço que combina a filosofia de slow living, natureza e cultura. Nas áreas comuns, são várias as obras de arte que pontuam cada esquina com assinatura de artistas de renome e que tornam a Tijosa Eco-House Camp uma galeria de arte permanente. Há quartos com aguarelas originais do artista António Soares e criações que integraram a primeira coleção dos Storytailors, com destaque para os quadros originais dos criadores e escolha de tecidos, que contam a “estória de um vestido”.

Na Tijosa Eco-House Camp pode optar por quartos integralmente pretos, um idealizado por Dino Alves, em que a preocupação com a reciclagem está presente na reutilização de pneus como mesas de cabeceira; o outro, concebido por Nuno Gama, com a marca bem presente do criador e um colchão da sua autoria. Os destaques na receção são o painel de azulejos da artista plástica Manuela Pimentel e a escultura da ceramista Helena Brízido. Nas áreas comuns, existem também várias peças de arte das ceramistas Anna Westerlund, Sofia Albuquerque e ainda a tapeçaria de plásticos reciclados feita pelas mãos da artista Maria Descalça. As flores na parede, da artista Iva Viana, e os detalhes de burel destacam a importância dos elementos nacionais neste projeto distinto.

O pequeno-almoço é servido sem hora marcada, no Tijosa Eco-House Camp, com produtos biológicos e de produção local, como a manteiga queimada, uma criação exclusiva do chef Sérgio Balreira, e com chás de ervas do jardim da Tijosa. No exterior, o destaque vai para a piscina de água salgada com o símbolo do equilíbrio. O respeito e a preservação da natureza são também características deste projeto, que assume um compromisso de preocupação com a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética. O sistema de geotermia é responsável pela produção de energia que, com os painéis, alimentam o sistema de aquecimento do alojamento.

A Tijosa Eco-House Camp oferece ainda experiências para completar a estadia e usufruir do melhor da região, como Stand Up Paddle na ria ao nascer do sol, mas também outros desportos para praticar dentro de água como Kitesurf, Water Ski, Hidro Foil, Wakeboard, Windsurf, Surf, BodyBoard, e Surf Skate, a que se acrescentam aulas ou tours de vela. Pode, ainda, relaxar com atividades como yoga, Tai-Chi, passeios de barco com degustação de ostras e champanhe, participar ou apenas observar as regatas de barcos à vela e dos Moliceiros. Na Ria de Aveiro, aproveite para desfrutar da paisagem, fazer caminhadas, passeios de bicicleta, piqueniques ou observação da natureza e das aves.