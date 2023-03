Orgânico, vegan ou family style? Conheça o novo supperclub instalado numa quinta da ilha da Madeira

Filipe Janeiro, de 31 anos, é natural de Abrantes e é chef de cozinha. Adrianne Zino, de 35 anos, é madeirense e relações públicas. Os dois trocaram, respetivamente, a restauração e a hotelaria, em Lisboa, para partirem numa aventura até ao outro lado do mundo: a Nova Zelândia. “Inscrevemo-nos na World of Wade Organic Farmings e estivemos em quintas com produções biológicas”. A experiência durou quatro meses, entre fevereiro e junho de 2018, período durante o qual aprenderam muito sobre agricultura biológica ou como tosquiar ovelhas. “Ao nível de sustentabilidade, estão muito à frente, porque vivem no meio da Natureza”, enfatiza a anfitriã, reforçando o respeito pelas boas práticas em prol da sustentabilidade no sentido lato da palavra. O desejo de permanecer em terras longínquas desvaneceu com a descoberta de que iriam ser pais. A boa nova determinou o regresso a Portugal, mais concretamente à ilha da Madeira, “já com a ideia de fazer a empresa de private chef”, revela a relações públicas. Até porque “a Madeira turisticamente mais apetecível”, justifica o chef.

Tudo começou com amigos e aniversários de amigos do pai de Adrianne Zino. A pouco e pouco, surgiram pedidos para fazerem jantares especiais. “Foi juntar o sonho do pai da Adrianne à vontade de fazer isto acontecer”, esclarece Filipe Janeiro. Finalizadas as obras no espaço onde, hoje, está a cozinha aberta para a sala de jantar, em junho de 2022 avançaram para a criação do projeto Seu Chef (outra das empresas de ambos, mais direcionada para eventos em outros espaços privados) e do Gazebo, espaço intimista, destinado a jantares especiais. É o supperclub instalado na quinta da família de Adrianne Zino, na cidade do Funchal.

Disponíveis estão dois menus de degustação de quarto (€68) e de sete (€90) momentos destinados a um mínimo de oito pessoas e cujos preços incluem águas, café e infusões feitas a partir de aromáticas da quinta. Sem descurar a possibilidade de um menu de degustação inteiramente vegan. Pode-se ir em grupo ou, caso seja necessário, junta-se o mesmo número de desconhecidos em redor da mesa da sala de jantar. Por vezes, “vêm residentes madeirenses, residentes estrangeiros, turistas, outros portugueses… É giríssimo, porque as pessoas convivem entre si”, comenta Adrianne Zino. A hamonização vínica divide-se entre quatro (€42) e cinco (€54) vinhos, dando primazia ao vinho Madeira, servido no final da refeição. A escolha dos restantes vinhos “depende do menu”, acrescenta o chef. À mesa servem-se pratos desenvolvidos com base na criatividade visual e no protagonismo atribuído a ingredientes pouco utilizados na cozinha madeirense. “Pesquiso muito, vou à procura de técnica e construo os meus pratos” e estão muito presentes as influências francesa e asiática, por exemplo. O trabalho resulta do percurso de Filipe Janeiro, seja a partir da formação na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, seja da experiência adquirida em restaurantes de Lisboa, Amesterdão e Barcelona.

“Temos a premissa da sustentabilidade em relação a tudo o que nos rodeia, ao que é local, por isso usamos os produtos regionais”, garante o chef referindo-se aos hortícolas, frutícolas, ao peixe. “Queremos usar também coisas da nossa horta” implementada, durante a pandemia, nas traseiras do edifício e com base na aprendizagem adquirida ao longo da estada na Nova Zelândia. “Temos flores e aromáticas que usamos bastante, mas a nossa ideia é, no futuro, termos aqui um ciclo fechado. Todo o desperdício alimentar que seja compostável, deixamos no compostor e usá-lo-emos na nossa horta”, informa. O Gazebo permite ainda a realização do Family Style Menu, com comida tradicional, dirigido a grupos a partir de 12 pessoas (a partir de €40). “Começa na rua com canapés e depois seguem para a sala”, que assenta numa disposição diferente, segundo a nossa anfitriã. O Brunch (€38) é outra das possibilidades do Gazebo, que pode ter ioga. “Aí, sim, começa bem de manhãzinha”, remata Adrianne Zino. Entretanto, anote na agenda a ida ao Gazebo (Rua dos Ilhéus, 30, Funchal. Tel.: 926531010) nos dias 1 e 13 de abril, para experimentar o “Supperclub 5 Momentos”, e a 20, data em que haverá o “Supperclub 5 Momentos Vegan”. A 27 de abril haverá “Serão Ribatejano” (€40), em homenagem à região-berço do chef Filipe Janeiro e, claro, o menu é surpresa. O início de qualquer um dos eventos está marcado para as 19h30.