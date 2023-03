Quique Dacosta: "Portugal tem uma das gastronomias mais importantes da Europa"

“Retomar Portugal é um passo natural para o Guia Repsol” e esse passo “seria importantíssimo”, já que “teria a função de acrescentar valor na comunidade gastronómica”, de reforçar a “reciprocidade de talentos” e “estreitar esses laços com Portugal”, afirmou Maria Ritter, diretora do referido livro na gala de entrega dos Soles do Guia Repsol. O evento teve lugar no Auditorio de la Diputación de Alicante, na vizinha Espanha. Transformado em sala de restaurante, onde cozinheiras e cozinheiros permaneceram sentados à mesa, o palco foi o centro das atenções da noite.

Antonio Brufau, presidente da Repsol referiu a virtude dos chefs em fazer as pessoas felizes e do facto da gastronomia se ter convertido numa referência mundial. “A entrega dos novos 101 Sóis do Guia Repsol comprova o excelente momento que a gastronomia nacional vive”, continuou, sem deixar de reforçar que Valência é a primeira comunidade espanhola onde há mais chefs mulheres com mais sóis. São 11 e foram elas que confecionaram o jantar na noite do evento. Sobre os Soles Sostenible, Antonio Brufau gostaria que, no futuro, não fosse um prémio, mas antes uma forma de estar no que à sustentabilidade ambiental e económica diz respeito. É de acrescentar que, no Guia Repsol 2023, foram contemplados, nesta categoria, quatro restaurantes: Culler de Pau (3 Sóis), localizado em Pontevedra, Galiza, La Finca (2 Sóis), situado em Elche, Alicante, Molino de Alcuneza (1 Sol), em Alcuneza, Guadalajara, e Finca Alfoliz (Restaurante Recomendado), de Aljaraque, Huelva.

Considerada “um bem comum”, segundo o presidente da Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “a gastronomia concentra a cultura, os costumes e o saber de um território, e contribui para o catálogo de produtos turísticos que a Comunidade Valenciana pode oferecer a quem a visita”. No total, o Guia Repsol de 2023 distinguiu 713 restaurantes espanhóis, dos quais 43 foram distinguidos com 3 Sóis, 164 com 2 Sóis e 506 com 1 Sol. A estes somam-se 1.269 restaurantes recomendados. Destes, falámos com três chefs de gabarito, para sabermos qual a opinião acerca do regresso do Guia Repsol a Portugal.

Quique Dacosta, chef do Restaurante Quique Dacosta (3 Sóis), em Dénia, Alicante, declara que “Portugal tem uma das gastronomias mais importantes da Europa” e enfatiza a importância dessa resolução. “É bom para Portugal, mas sobretudo muito bom para a Repsol, porque Portugal tem uma gastronomia excecional. Tão boa, ou melhor do que a espanhola!”. Joan Roca, chef do Restaurante El Celler de Can Roca (3 Sóis), localizado em Girona, destaca que “Portugal está no melhor momento da sua história gastronómica”. Por isso, o eventual atravessar da fronteirate por parte do Guia Repsol “ajudaria a enaltecer todo o talento que há em Portugal”.

A partilha de clientes é uma das mais-valias apontadas por Pepe Solla, chef do Casa Solla, restaurante situado em Pontevedra. “Nós especialmente, que temos o restaurante em Pontevedra, notamos muito esse afluência. Para nós é um mercado muito importante, sobretudo de quem vai do Porto”, explica. Segundo Pepe Solla, os próprios espanhóis não se conhecem muito bem Portugal. “Para o espanhol, Portugal cinge-se quase aos pratos de bacalhau, o que não é verdade!”, salienta o chef nascido na Galiza, para quem há cá “restaurantes com um nível gastronómico muito elevado”, dando como exemplo o Euskalduna Studio, do chef Vasco Coelho Santos. “Gostaria que muitos restaurantes espanhóis tivessem o mesmo nível!” Portanto, “seria muito, muito interessante divulgar o que se passa em Portugal”, remata.

Fundado em 1979, o Guia Repsol era reunia, inicialmente, Espanha, Andorra e Portugal. Na primeira década de 2000 fizeram-se edições em separado e a última edição é de 2007. O ano de 2015 foi, por sua vez, o que fechou o ciclo de restaurantes portugueses galardoados por este guia, onde constam o Fortaleza do Guincho (Cascais), com o chef Miguel Rocha Vieira; o Belcanto (Lisboa), com o chef José Avillez; o Feitoria (Lisboa), com o chef João Rodrigues; o São Gabriel (Almancil), com o chef Leonel Pereira; o Ocean (Lagoa), com o chef Hans Neuner; o Vila Joya (Albufeira), com o chef Dieter Koschina; e o Il Gato d'ouro (Funchal, Madeira), com o chef Benoît Sinthon. A entrega de premios decorreu no passado dia 27 de fevereiro.