Com festas ao pôr-do-sol, dança e comida do mundo, novo restaurante em Lisboa convida a viajar com vista para o Tejo

Com uma localização de excelência, nas Janelas Verdes, o edifício, um moderno bloco em vidro com terraço, permite desfrutar de uma fantástica vista sobre o rio e a outra margem do Tejo. Assume-se com “casa do escapismo, da ilusão e do espírito bon vivant ” e local para “para viver experiências inusitadas”, à semelhança do filme "Catch Me If You Can", em que se inspira. A decoração da sala ganhou agora uma nova roupagem, em tons de azul, num resultado repleto de elegância, e a nova ementa, assinada pelo chef brasileiro Lucas Aaaron, apresenta propostas gastronómicas internacionais e portuguesas, quer nos pratos principais ou nas sugestões para partilhar, perfeitas para qualquer hora do dia.

Lisboa tem um novo spot para comer, beber e até dançar. É um "espaço pensado para que as pessoas se sintam felizes e onde possamos proporcionar experiências inesquecíveis”, descreve Penha Pereira Coutinho, a proprietária do Catch Me, restaurante que vem ocupar o espaço que durante 13 anos pertenceu ao Le Chat, uma das mais famosas esplanadas de Lisboa, junto ao Museu Nacional de Arte Antiga.

O menu convida a uma viagem gastronómica, dividindo-se em cinco momentos: Embarque, Descolagem, Longo Curso, No Ar e Aterragem. Para começar há propostas como “Dadinhos de tapioca” (€9), um petisco tradicional brasileiro de tapioca e queijo com geleia de piri-piri, “Bao do comandante” (€9), o afamado pão chinês com pancetta, maionese kewpie, cebola roxa e coentros, “Gyosas vegetarianas” (€8) e um sabor bem português nos “Croquetes de Bacalhau” (€8.50), que são servidos com um molho cítrico. Outras sugestões remetem para sabores libaneses e japoneses, com o “Tabbouleh com atum teriyaki” (€12) e novamente para os portugueses com o “Ovo perfeito” (€8), um ovo em baixa temperatura, com espuma de queijo da Serra da Estrela e azeite trufado ou a “Salada de choco” (€10), feita com choco frito, maionese nero e molho cítrico.

Nos pratos principais, escolha entre “Risotto de Camarão” (€18), “Arroz de pato” (€19), feito com uma nova abordagem, “Polvo Grelhado” (€22) ou “Apanhado do dia” (€24.50), um filete de peixe fresco com legumes grelhados e molho thai de leite de coco. “Voo verde” (€16) é a opção vegetariana, um puré de batata-doce, curgete grelhada e legumes da estação.

Já na fase da Aterragem, para terminar, há “Tarte de ovos e amêndoas” (€5), “Cheese if you can” (€6) com farofa doce, mascarpone, curd de maracujá e cubos de manga e “Nas Nuvens” (€6), com chocolate e morango, moelleux, crumble e esfera de chocolate com gelado de morango, entre outras opções.

Em Portugal há quatro anos, o jovem chef, Lucas Aaron, nasceu em Florianópolis e desde cedo ganhou o gosto pela cozinha, e sobretudo pelos produtos do mar, com os avós, um pescador e uma caseira numa fazenda junto ao mar. “Desde pequeno que tenho o contacto com a natureza, o mar, a comida simples, mas, graças a Deus, farta, o que cedo me fez apaixonar pela gastronomia”. Concluída a formação académica, a grande escola veio depois através do trabalho com a chef brasileira Helena Rizzo.