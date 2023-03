À grande e à Francesinha! Esta pesa cinco quilos e quem a comer numa hora, não paga

Mas, calma, que esta “Mega Francesinha”, ainda tem pepperoni , chouriço picante, seis hambúrgueres vegetarianos e é coberta com seis fatias de pão, 12 fatias de queijo e três ovos! O molho é servido à parte e a malagueta - dizem - é só para decoração. O custo de tal “monstro” é de €50 e as batatas fritas são servidas à parte, caso o cliente solicite.

A receita inclui uma camada com três bifes de novilho, outra com seis hambúrgueres, três linguiças, três salsichas frescas, uma camada de seis fatias de fiambre, outra com seis fatias de queijo e ainda cogumelos frescos salteados. Uff! Só os ingredientes mais parecem uma lista de compras de supermercado.

Chama-se “Mega Francesinha”, serve-se no restaurante portuense Verso em Pedra. Mais do que uma refeição é um verdadeiro desafio, para o qual poucos estão verdadeira e conscientemete preparados.

Ao Boa Cama Boa Mesa, Rui Pinto , gerente do restaurante Verso em Pedra , no Porto, garante que, “até hoje, apenas três comensais venceram o desafio, em 12 anos”, os mesmos em que esta “Mega Francesinha" está na ementa. O primeiro vencedor não ganhou dinheiro, mas levou para casa uma guitarra Gibson, que era o prémio oferecido nessa época. “Muitos tentam”, anuncia Rui Pinto, “mas praticamente nenhum consegue”. Para os que preferem a pacatez de uma refeição, revela, com um sorriso: “a nossa ementa é vasta em Francesinhas de tamanho normal”.

No restaurante é possivel provar a Francesinha “À Verso” (€17,90), com dois bifes, a “Tradicional” (€13,90) e a “Especial” (€13,90), com lombo assado. Outras opções são a “De Frango” (€13,90), a “De Hambúrguer” (€13,90), a “De Cogumelos” (€16,50) e ainda uma “Vegetariana” (€13,90), com hambúrguer de legumes, e uma “Afrodisíaca” (€16,90), servida com linguiça e chouriço picantes e molho “Lágrima no olho”.

Na ementa do restaurante Verso em Pedro constam ainda diversas massas, várias propostas de bifes, hambúrgueres, peixe, tostas e cachorros, com a certeza de que as “Francesinhas” são as preferidas do público.

O restaurante Verso em Pedra (Rua da Arménia, 16, Porto. Tel. 222084837) está aberto todos os dias, das 11h00 às 23h00.