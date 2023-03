10 turismos rurais no Alentejo para viver a primavera no campo

Refúgios de tranquilidade e campo a perder de vista, estes dez alojamentos rurais prometem toda a pacatez do Alentejo em contacto direto com a Natureza. Ideais para uma escapadinha, convidam a sentir o apelo dos primeiros dias de primavera. 10 espaços selecionados a partir do Guia Boa Cama Boa Mesa 2022 para fugir da cidade.

Herdade Ribeira de Borba

O tempo passa lentamente nesta extensa propriedade alentejana virada para o ócio. Perfeita para “desligar”, a Herdade Ribeira de Borba oferece três tipos de alojamentos: dois domos instalados no meio da Natureza, quatro casas T1 e estúdios de construção recente na parte nova da Herdade, onde funciona também o restaurante. Há ainda casas e estúdios de traça original alentejana na zona antiga, junto da ribeira e da casa-mãe. Duas piscinas, animais de quinta, baloiços na árvore, bicicletas e cestas para piqueniques no campo animam os dias. A partir de €95.

Rua da Carreira, Vila Viçosa Tel. 268980709

Monte Góis

Abriga-se no silêncio do Alentejo profundo, num monte de prazeres simples para se ligar à Natureza e seguir “com confiança a direção dos seus sonhos”. Embalado pelo charme da decoração e a música ambiente, sinta o conforto dos sofás e motive-se a andar de bicicleta, a caminhar até aos animais ou à praia fluvial. Aproveite as duas piscinas com daybeds e o Spa. Para dormir, o Monte Góis tem cinco quartos, cinco apartamentos com cozinha (um deles bungalow com kitchenette), duas suítes júnior e duas deluxe. Reserve uma refeição tradicional. A partir de €95.

Monte Góis, 212, Curvatos Tel. 967064146

Monte da Estrela

O “verdadeiro luxo” é ouvir os pássaros e caminhar entre animais e oliveiras até ao Alqueva ou observar o pôr do sol. Pode passear de caiaque na barragem, provar vinho de talha na adega ou ler um livro à lareira. Ou até contemplar as estrelas no terraço, jogar bilhar e conhecer o Spa, um refúgio com jacuzzi, banho turco, sauna, máquinas de fitness e massagens. No Monte da Estrela pode reservar refeições com produtos da horta e espreitar as fotos da família, que é a verdadeira “alma” deste lugar especial. Para dormir há seis quartos e duas suítes. A partir de €135.

Courela das Antas, Aldeia da Estrela. Tel. 919373733 São Brás do Regedouro

Este turismo de aldeia está no coração de São Brás de Regedouro. As 15 casas, de arquitetura tradicional, estão equipadas com kitchenette. Todas estão identificadas com o logótipo do alojamento e ostentam o nome ou a profissão de quem lá residiu em tempos. Treze têm terraço e duas partilham um pátio interior. O pequeno-almoço em São Brás do Regedouro é disponibilizado numa cesta à porta de casa. A piscina, com bar de apoio, é perfeita para refrescar no verão. A dois passos dali está o edifício principal, de traço contemporâneo, com restaurante, terraço e bar a céu aberto, loja de produtos regionais e garrafeira. Solicite uma massagem, passeie de bicicleta pelos arredores e faça um piquenique. A partir de €95.

São Brás do Regedouro Tel. 926494291

Monte da Apariça

É fácil enamorar-se do Monte. À sua volta estão 800 hectares de planície alentejana, montado e uma barragem para explorar e contemplar o horizonte. Consegue observar as vacas Mertolengas, cavalos e aves, como o rolieiro-europeu e a abetarda, sendo este mesmo um paraíso para os birdwatchers. Descanse nas duas villas T1 e T2 ou na suíte em tons terracota do Monte da Apariça. São espaçosas, decoradas com materiais naturais, têm cozinha equipada e alpendres com camas de rede. A partir de €120.

Monte da Apariça, EN 123, km 73,5, São Marcos da Ataboeira. Tel. 937504089 Monte da Corça Nova

É branco, adora cenouras e, apesar de se chamar Alcatraz, passeia em liberdade pelo campo. Este cavalinho é uma das atrações do alojamento, que convida a caminhar nos jardins, entre sobreiros e oliveiras. As famílias podem divertir-se nos baloiços do Monte da Corça Nova e acionar os QR Codes para conhecerem pontos de interesse na região. A partir das duas casas - a do Lavrador e a do Celeiro - conte com três quartos, duas suítes e ainda dois apartamentos com kitchenette, alguns com taipa ou xisto à vista e todos com decks e cadeiras. A partir de €90.

EM 532, Argamassa, São Luís, Tel. 912422243

Monte da Morena

Como se ouviu dizer entre portas, neste alojamento familiar parece que um dia “tem vários dias” dentro. Há tempo para aproveitar o momento, a começar pelo elogiado pôr do sol, de tons vibrantes. O Monte da Morena está a curta distância a pé do centro da cidade, mas em ambiente rural, com animais, produção de azeite e culturas rotativas. Além de cinco quartos duplos com nomes de aldeias de Serpa, há um apartamento T2 com cozinha equipada e uma cozinha de uso comum. Usufrua do bilhar e sala de estar e conte com produtos regionais ao pequeno-almoço. A partir de €145

Monte da Morena, 189, Serpa. Tel. 284549078 Herdade da Maxuqueira

Os dois quartos que se aninham na torre são os mais procurados e a piscina infinita de água salgada um dos locais preferidos para se estar nos dias quentes de verão. Mais oito quartos e salas de estar completam a oferta deste cuidado alojamento, situado num monte alentejano e que tem como filosofia a produção biológica e a comunhão com a Natureza. Na Herdade da Maxuqueira experimente interagir nas atividades decorrentes da produção de cortiça, ervas aromáticas e plantas medicinais, bem como da exploração agropecuária e criação de gado. A partir de €120.

Herdade da Maxuqueira, Margem. Tel. 918535859