Nova ciclovia com 200 km divididos em vários percursos liga Mirandela e Macedo de Cavaleiros

Com 200 km de extensão, a nova ciclovia liga os concelhos transmontanos de Mirandela e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança. O trajeto foi inaugurado e aberto a praticantes na última sexta-feira, dia 10 de março. A ciclovia pode ser feita na totalidade ou por etapas, uma vez que o circuito está dividido em nove percursos, com diferentes níveis de dificuldade. Com duas portas de entrada, uma em Vale de Lobo, no município de Mirandela, resultado da requalificação da antiga escola primária, e a outra no município de Macedo de Cavaleiros, no edifício da antiga estação ferroviária de Cortiços, da desativada Linha do Tua, a nova ciclovia conta com várias infraestruturas de apoio e é especialmente direcionada para a prática de BTT-XC. As duas autarquias explica em comunicado que o trajeto faz parte da rede de 44 centros "Cyclin´Portugal" homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo que, deste aforma, pretende "promover o país como um destino de excelência para a prática de ciclismo, turismo e lazer".

O "Centro de Cyclin'Portugal Quadrassal" inclui balneários, quiosque digital, estação de carregamento para e-bikes e uma estação de serviço, onde podem ser feitas lavagens e pequenas reparações. Do ponto vista turístico, a nova ciclovia permite divulgar o potencial turístico dos concelhos de Mirandela e Macedo de Cavaleiros. "A empresa responsável pela sua implementação, a PortugalNTN, colocou sensores que são ativados à passagem do ciclista, emitindo uma mensagem sonora que procura conectar as pessoas com os lugares e a sua história, permitindo que o utilizador se envolva mais profundamente, explore mais e descubra os locais por onde passeia", refere-se no comunicado das duas autarquias.

A nova ciclovia encontra-se na região do Quadrassal, que os promotores descrevem com "características geográficas e orográficas excelentes para a prática de BTT (bicicleta todo-o-terreno) e integra a Rede Natura 2000. Esta área geográfica abrange ainda parte do Geopark Terras de Cavaleiros, património mundial da UNESCO e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, a maior reserva da biosfera da Europa, que se espalha pelos territórios da Terra Fria, Terra Quente, Douro Superior e Beira Alta, do lado português, e de Zamora e Salamanca, do lado espanhol.