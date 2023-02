Lampreia do rio Minho: um roteiro entre Caminha e Vila Nova de Cerveira

A iniciativa “Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência” envolve até abril dezenas de restaurantes, além de vários eventos em seis municípios: Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. Com o apoio da Confraria da Lampreia do Rio Minho a viagem faz-se entre paisagens e tradições, com os olhos na vizinha Galiza.

Neste roteiro conheça as artes da pescaria e sente-se à mesa do restaurante Casa do Lau, em Vila Nova de Cerveira, para provar as variadas receitas de lampreia. Em direção ao mar e já junto a Caminha, aproveite a viagem para percorrer os vários percursos pedestres da região, com destaque para o trilho “Por Entre o Mar e a Montanha”, que permite desfrutar da paisagem sobre o estuário dos rios Minho e Coura. A pé ou de bicicleta conheça o areal de Vila Praia de Âncora. Ainda em Caminha, o descanso é feito no alojamento RinoTerra, um projeto turístico inaugurado em 2020.

carlos verde

