Há uma nova taberna japonesa e portuguesa para conhecer no Porto com assinatura Euskalduna

Chama-se Kaigi, tem apenas 16 lugares e corporiza a visão de Vasco Coelho Santos sobre como pode ser uma tasca simultaneamente portuguesa e nipónica. O novo restaurante, que abre esta quarta-feira, 15, tem por base o conceito nikkei, apresentando-se como um espaço izakaya – uma tasca japonesa. A ideia, esclarece Vasco Coelho Santos, foi fugir aos conceitos clássicos japoneses que já existem, com qualidade, na cidade, e oferecer algo diferente, que respeite ambas as cozinhas, portuguesa e japonesa.

Além do encontro de ambas as gastronomias, o Kaigi oferece também um ambiente intimista e descontraído ao longo do balcão omakase, onde decorre toda a ação, coordenada por Nuno Brás, que acompanha o chef Vasco Coelho Santos desde o início do projeto, que se iniciou em 2016 com a casa mãe – o restaurante Euskalduna Studio. O principal foco não será o sushi mas os petiscos japoneses, típicos das isakayas, tal como sucede em Portugal com as tascas e as tabernas clássicas.

A ementa integra tanto pratos como o “Tártaro de salmão, mostarda e ovo” (€18); O “Ikizukuri de salmonete” (€27); a “Ostra do sado com ponzu” (€5) ou o “Sashimi moriawase” (€22) e para finalizar, propostas como a “Pera, noz, queijo S. Jorge” (€7).





O Kaigi (Rua Eugénio de Castro, 226, Porto), situa-se na zona do Foco e funcionará de terça a sábado, entre as 19h00 e a meia-noite. As reservas podem ser feitas através do email: geral@kaigi.pt.

Além deste novo Kaigi, o grupo Euskalduna que começou em 2016 com o espaço de cozinha de autor, o Euskalduna Studio, Garfo de Prata para o guia Boa Cama Boa Mesa 2022 e galardoado com uma Estrela Michelin em novembro passado, conta ainda com o Semea by Euskalduna, a padaria Ogi by Euskalduna, a Peixaria by Euskalduna, , todos no Porto, além do Euskalduna Private Cooking e do Seixo by Vasco Coelho Santos, na Quinta do Seixo, no Douro.

