Alegrem-se os apreciadores: já há Lampreia nos restaurantes do Minho

A Carvalheira

A lampreia é servida em arroz ou à bordalesa, e pode optar por uma inteira (€180), ou por meia (€90). No resto da ementa, picam-se as “Favas com fumados”, as “Pataniscas de bacalhau”, o presunto de fino corte e os enchidos da terra. Sustenta-se com o “Pernil no forno”, o “Cabrito”, o “Bacalhau com broa”, o típico “Sarrabulho” e sável do rio Lima. Na doçaria, no restaurante A Carvalheira, servem o “Leite-creme” e o “Pudim Abade de Priscos”. Há cerca de 350 referências na garrafeira, incluindo uma seleção regional. O aquário de mariscos é meio caminho para ansiar pelas receitas de lavagante. Preço médio €25.

Rua do Eido Velho, 73, Fornelos. Tel. 258742316

O Escondido de Chamosinhos

Embora as carnes raras e exóticas, como crocodilo, canguru, bisonte ou avestruz, abrilhantem a ementa, os sabores tradicionais e locais estão bem representados, especialmente ao domingo, quando o favorito é o “Cabrito assado no forno”. Durante a semana, no Escondido de Chamosinho, considere a carne Cachena e Barrosã e também o bacalhau e o polvo em várias confeções. À época, reserve com dois dias de antecedência a “rainha” do rio Minho, a lampreia. Serve-se à bordalesa ou em arroz (€150). Há ainda “Sável frito”. Preço médio €20.

Rua de Chamosinhos, 511, São Pedro da Torre. Tel. 251839256

Camelo

Bastião da gastronomia regional, dá conta dos mais variados pratos tradicionais numa carta extensa e bem recheada, confecionada a preceito por mãos experientes e dirigida por António Camelo, o proprietário, que ao almoço se senta na sala principal. Atenção e simpatia aconchegam os “Cogumelos salteados com castanhas”, o “Arroz de galo pé-descalço”, o “Cabritinho mamão no forno”, o “Cozido à portuguesa”, os “Rojões à minhota” e o “Arroz de sarrabulho”. Já serve lampreia no restaurante Camelo. Se for para duas pessoas, as mais pequenas podem ser em arroz ou à bordalesa (€120), assada (€125). As maiores, para quatro pessoas, custam €150, se for assada, fica a €155.

Rua de Santa Marta, 119, Portuzelo. Tel. 258839090

Mariana

A proximidade ao mar, mas principalmente o ritual da captura e confeção do robalo selvagem, cozinhado ao vapor com algas colhidas na praia de Afife pelo proprietário, torna-o o emblema maior desta restaurante. Na ementa do restaurante Mariana há outros peixes frescos, como a pescada de anzol, o pargo ou o sargo, e a lampreia à época. Nesta casa com mais de 40 anos também se serve carne de qualidade: a “Costeleta de vitela barrosã” e a “Posta à mirandesa” são exemplos. A lampreia (€120) já chegou à cozinha, serve-se em arroz, à bordalesa, ou no forno. Preço médio €25.

Estrada de Pedro Homem de Melo, 42, Afife. Tel. 964 042 524

Torres

Fundado nos anos 60 como casa de petiscos, o espaço evoluiu e cresceu, sem beliscar o legado de sabores tradicionais já transmitido a novas gerações. O “Bacalhau à Torres” é obrigatório na estreia e garante muitos repetentes. E há tesouros como o “Pica no chão”, as “Papas de sarrabulho” (aos domingos, de outubro a março) e o típico “Cabrito assado”. Para adoçar a experiência, no restaurante Torres, delicie-se com o “Pudim Abade de Priscos”. Durante os próximos tempos, a lampreia (€130)faz também parte da ementa, em arroz, à bordalesa, ou assada no forno para três pessoas. Preço médio €20

Lugar da Bouça, 280, Ponte de São Vicente. Tel. 253361619

Bota D’Água

O peixe fresco está sempre a chegar à mesa, sendo o robalo um dos que mais brilha. Serve-se tanto envolto num arroz caldoso como levado ao forno, passado na grelha ou em filete, acompanhado de açorda de camarão. Também do mar vêm os mariscos, para saborear em confeções leves, como a “Salada de lavagante” ou uma “Sopa rica”. Ao fim de semana alterne com o “Cabrito assado” e o “Cozido”. Finalize com o “Crème brûlée com gelado” ou o clássico “Pudim Abade de Priscos”. Por encomenda, no restaurante Bota D’Água, servem agora Lampreia (€120), assada no forno, ou nas confeções clássicas em arroz, ou à bordalesa. Preço médio €20.

Largo de João Tomás da Costa, 44, Viana do Castelo. Tel. 960271121

A Tulha

É porto seguro para desvendar os segredos gastronómicos que o Minho guarda, aqui preparados e servidos com esmero. O “Arroz de sarrabulho” e os “Rojões à moda de Ponte de Lima” servem-se ao fim de semana. Nos outros dias, experimente no restaurante A Tulha o “Bacalhau à Tulha”, frito, com cebolada e batata frita às rodelas, ou o “Medalhão à Tulha”, um naco tenro e delicioso, ou pergunte pelo peixe fresco do dia. No inverno, peça um lugar junto à lareira. Por encomenda, com o mínimo de dois dias de antecedência, servem “Arroz de lampreia” (€130), dando ainda as opções de à bordalesa ou, assada. Preço médio €20.

Rua Formosa, 4, Ponte de Lima. Tel. 258942879

Restaurante 7 à 7

Há paragem obrigatória nesta casa tradicional e rústica para provar o famoso “Cordeiro à moda de Monção”, servido por reserva ou aos fins de semana, já que exige 48 horas de reparação. Outro ex-libris é o “Frango 7 à 7”, uma espécie de chanfana da ave, mas pode optar pelo tradicional “Bacalhau à lagareiro” ou o “Lombelo à São Jorge”, regado com Alvarinho. É difícil resistir à “Barriga de freira”, um pão de Ló com calda de açúcar, ovos-moles e amêndoa. Para três pessoas, surge agora na ementa do Restaurante 7 à 7 a lampreia (€130), em arroz, à bordalesa e, por encomenda, assada no forno. Preço médio €20,

Rua do Conselheiro João Cunha, 10, Monção. Tel. 251652577