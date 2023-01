Mais perto do céu: conheça seis conventos no Alentejo que hoje são hotéis

Ao longo de todo o território nacional são muitos os conventos e também mosteiros que ganharam uma nova vida graças ao turismo. Mantiveram-se a monumentalidade e beleza dos edifícios, bem como a sacramentalidade dos locais, a par das muitas facetas da História de Portugal que ajudam a contar. Hoje, são locais, onde o despojo material e a reclusão foram substituídos pelo conforto da oferta hoteleira, mas sem perder a ligação ao divino. A partir do guia Boa Cama Boa Mesa 2022 conheça seis alojamentos no Alentejo instalados em antigos conventos e sinta-se mais perto do céu…

Pousada Convento de Arraiolos

Os quartos, em branco e madeira, eram as antigas celas do Convento de Nossa Senhora da Assunção, modernizadas e agora conferem enorme conforto ao alojamento. A pousada dispõe de 32 quartos e suítes, divididos entre a ala moderna e a antiga. Os famosos tapetes que levam o nome da vila abundam nos espaços, que incluem restaurante, bar e salas de estar. No exterior há piscina, campo de ténis e terraços com vistas panorâmicas. O Spa tem piscina interior, ginásio e sala de massagens. A partir de €110.

Vale das Flores, Arraiolos. Tel. 266419340

Pousada Convento de Beja

A monumentalidade deste antigo convento franciscano do século XIII sente-se à volta do claustro (repare na entrada da cisterna), pelos grandes corredores e salões. A solenidade emerge ao entrar na Capela Gótica, onde se guardam várias pedras tumulares. A Sala do Capítulo era o local onde os monges faziam as leituras litúrgicas, hoje adaptada a zona de estar. Contínua com os frescos representando os santos e a forma como faleceram. Aproveite o novo serviço de massagens, a sauna e o banho turco, o restaurante e os 35 quartos e suítes. A partir de €95.

Rua Dom Nuno Álvares Pereira, Beja. Tel. 284313580

Convento do Espinheiro

Instalado num convento do século XV, este hotel com classificação de 5 estrelas é um paraíso às portas da cidade de Évora. No histórico edifício, é de destacar a preservação da igreja, os restaurantes Divinus e Olive, instalados, respetivamente, na adega do convento e na vetusta cozinha dos monges, e os três bares. Os 82 quartos e 10 suítes dividem-se entre as alas antiga, mais clássica, e a nova, de traço contemporâneo. Faça proveito da piscina ao ar livre, do jardim e do Spa, com piscina de água aquecida. Aceite o convite para saber mais sobre vinho no Cisterna Wine Bar. A partir de €160

Convento do Espinheiro, Évora. Tel. 266788200

tiago de paula carvalho

Vila Galé Collection Elvas

Tudo respira história nesta unidade, cujo edifício, o antigo Convento de São Paulo, é Património Mundial e que até aos inícios do ano 2000 funcionou como prisão militar. Localizado dentro dos limites das muralhas do castelo, o edifício do século XVII foi transformado num hotel de charme há três anos e oferece 79 quartos, entre os quais sete suítes com mezanino. Além de salão de eventos, tem restaurante, bar, piscina exterior e uma interior aquecida, que faz parte do Spa, onde pode ainda fazer banho turco, sauna, jacuzzi e massagens. A partir de €100.

Avenida 14 de Janeiro, 13, Elvas. Tel. 268244000

Pousada Convento Vila Viçosa

Antigo Convento Real das Chagas de Cristo, a pousada usufruiu igualmente da ligação histórica com o belíssimo Paço Ducal. Os 500 anos do edifício guardam as características essenciais de cada um dos seus espaços e até os 39 quartos são adaptações das originais celas das monjas. Protegidos estão também a piscina e o terraço. No restaurante, antigo refeitório, pergunte pela sobremesa “Manjar das Chagas”, com caldo de coelho. A partir de €90.

Convento das Chagas, Terreiro do Paço, Vila Viçosa. Tel. 268980742

scc

Convento de São Paulo Hotel Museu

Os quatro campos de padel, adjacentes ao campo de ténis e com vista privilegiada para a serra d’Ossa, são a novidade. Os 27 quartos, instalados no edifício principal, oferecem o mesmo cenário de fundo, partilhado pelos cinco quartos Cruzeiros, acomodados nas antigas cavalariças. Retempere energias nas duas piscinas de água salgada, uma das quais só para adultos, passeie de bicicleta e no passadiço e experimente o restaurante O Ermita. A partir de €80.

Convento de São Paulo, Aldeia da Serra d’Ossa, Redondo. Tel. 266989160