Masterchef brasileiro Henrique Fogaça em Portugal para apresentar livro e cozinhar de norte a sul

Fundir as gastronomias portuguesa e brasileira é o principal objetivo destes jantares, copromovidos pela Excelência de Portugal e pela Editora Essential Ideias do Brasil, a propósito do lançamento de “O Mundo do Sal”, o novo livro do chef brasileiro Henrique Fogaça, com 45 receitas, feito com a colaboração do jornalista Rogerio Ruschel. A obra “relata o protagonismo do sal na cultura, economia, política, crenças, religiões, saúde e nas diferentes culinárias do mundo em 5 000 anos da história da humanidade”, lê-se em comunicado.”

Coloque na agenda: o primeiro jantar acontece já no dia 23 de fevereiro no Hotel Montebelo Ílhavo Vista Alegre, com Rui Rodrigues, chef residente. Segue-se o repasto no The Lodge Hotel, em Vila Nova de Gaia, no dia 25, com João Vieira como convidado; na Lota da Esquina, em Cascais, no dia 1 de março, com o anfitrião Vitor Sobral; no dia 3, no Convento do Espinheiro, em Évora, com o chef residente João Peças; e a fechar, no dia 4, no restaurante Atlântico, no Vila Vita Parc Resort, em Porches, comandado por João Viegas.

O valor dos jantares varia entre os €125 e os €140 e cada bilhete inclui harmonização com vinhos portugueses e oferta do livro O Mundo do Sal autografado pelo autor, que também canta, compõe e pratica skate.