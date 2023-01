Programa de caminhadas convida a “arejar” no Parque das Serras do Porto

Verdadeiro pulmão verde da área metropolitana, o Parque das Serras do Porto estende-se ao longo de 6000 hectares e é composto por seis serras: Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e Banjas, que abrangem território nos municípios de Gondomar, Paredes e Valongo. Destacam-se ainda os vales dos rios Ferreira e Sousa.

Com um património natural riquíssimo, do geológico, destacando-se o Anticlinal de Valongo, ao biológico, com carvalhais, plantas aromáticas e raridades como o feto-de-cabelinho, esta Paisagem Protegida Regional é também a casa de espécies como a salamandra-lusitânica, escolhida para figurar no logotipo do Parque das Serras do Porto pela relevância e impacto neste território. O património cultural, representado, por exemplo, pela Mamoa de Brandião, uma estrutura funerária pré-histórica, na freguesia de Aguiar de Sousa, ou pelos trabalhos mineiros resultantes da exploração de ouro, são outras das atrações desta imensa área verde. Explorado através de percursos pedestres (há vários, de grande e pequena rota), de trail running, BTT e equestres, entre montanhas e aldeias, o Parque das Serras do Porto oferece ainda locais propícios à prática de escalada e outros de visita obrigatória, como o Centro de Interpretação das Minas de Ouro de Castromil e Banjas, o Museu da Lousa, na freguesia de Campo, ou o Museu Municipal de Valongo, e parques de lazer e merendas, onde se podem realçar o Parque da Cidade de Valongo, o Parque de Lazer da Santa Justa e o Parque da Senhora do Salto — lá perto, no Café Santos, com vista para a Boca do Inferno, local emblemático na região, é obrigatório provar as sandes de febra em vinha d’alhos com queijo derretido e ovo estrelado.

dr

Para dar a conhecer o Parque das Serras do Porto e, ao mesmo tempo, promover a saúde e o bem-estar em contacto com a natureza, arranca este sábado, dia 28 de janeiro, a segunda edição do projeto “Arejar”, que inclui 11 caminhadas por este território, que esconde muitos segredos e diversos locais de contemplação. Com inscrição prévia obrigatória, a primeira caminhada de 2023, classificada com dificuldade “Alta”, começa às 9h00 e tem vai percorrer cerca de 9 km dos trilhos “Porto à Vista” e “Silveirinhos”. Para mais informações e inscrições consulte o site do Parque das Serras do Porto . Fique ainda a saber que os diversos percursos estão integrados na GR 62 - Grande Rota das Serras do Porto.