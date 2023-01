Festival do Rancho regressa a Mirandela com opção de menos gordura e sal

O Festival Gastronómico do Rancho regressa a 11 de fevereiro ao mercado municipal de Mirandela, com a opção de menos gordura e sal para quem tiver necessidade de cuidado com a alimentação, divulgou hoje a Câmara Municipal.

O município transmontano promove há seis anos, em parceria com a Associação Comercial e Industrial local, este festival, onde são servidas milhares de doses do típico prato de inverno, em Trás-os-Montes, confecionado com carnes de porco e de vitela, chouriço, massa, grão-de-bico e batata.

Segundo o município, "em Mirandela este prato de inverno, comido à colher e acompanhado com pão tradicional e vinho da região, ganhou expressão nas ementas da restauração em dias de feira por ser uma refeição reconfortante e de fácil empratamento em períodos de maior afluência de clientes".

Depois de dois anos em regime de take-away, em que os apreciadores tiverem de comer o rancho em casa, em fevereiro, o festival regressa ao mercado municipal de Mirandela, onde "cerca de 30 restaurantes do concelho" vão confecionar a popular refeição.

A partir de dia 2 de fevereiro vai estar disponível para venda, por €7, um kit de apoio ao festival, equipado com malga, colher, caneca e duas senhas para pão e vinho, "que permite a degustação desta iguaria em todos os restaurantes aderentes".

cm mirandela

Menos sal e menos gordura

Como o Festival Gastronómico do Racho de Mirandela coincide com o Dia internacional do Doente, 11 de fevereiro, e para assinalar a data a autarquia "lançou o desafio a dois restaurantes aderentes para a apresentação de uma proposta gastronómica mais indicada para pessoas com necessidades de uma alimentação cuidada". Desta forma, acrescenta, estará disponível uma opção confecionada "com reduzido teor de gordura e de sal".

cm mirandela

