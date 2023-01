Gastronomia e vinhos: conheça os melhores restaurantes de Viseu

Cidade e capital de distrito, Viseu oferece o melhor da gastronomia tradicional a par com a criatividade das novas gerações de cozinheiros, protagonizada por Diogo Rocha, chef várias vezes premiado pelo guia Boa Cama Boa Mesa e que ostenta uma estrela Michelin, além da Estrela Verde associada à sustentabilidade. Conhecida como “Cidade Jardim”, Viseu é também ponto de convergência da oferta de vinhos do Dão, que casam com pratos emblemáticos como o cabrito e a vitela arouquesa, sem esquecer a doçaria e os queijos. Identitário da cidade é também o Rancho à moda de Viseu. Esta é a lista dos melhores restaurantes do concelho de Viseu, a partir da seleção do guia Boa Cama Boa Mesa 2022.

Cantinho do Tito

Quando António Neto decidiu sair da sociedade familiar que geria o Santa Luzia, o local que escolheu para se estabelecer não era dos mais aconselháveis. Mudou o aspeto da casa, deu-lhe o nome da alcunha pela qual era conhecido – Tito - e a partir daí chegou a fama. Da cozinha apenas sai o mais típico e tradicional, com confeções exemplares, destacando-se o “Borrego grelhado” ou a “Perdiz estufada com castanhas”. Mas o verdadeiro ex-líbris do restaurante Cantinho do Tito é o “Arroz de costelas em vinha-d’alhos”, motivo de romarias constantes. Conte com o tradicional “Rancho à moda de Viseu”. Preço médio €20.

Rua Mário Pais da Costa, 10, Abraveses. Tel. 232187231

Casa Arouquesa

Ao longo do ano são feitas adições à ementa, sempre sob a condição de a carne ser de origem Arouquesa. Este ano há “Bife tropical do pojadouro com ananás grelhado”, “Bife do cachaço”, de alcatra, da vazia e do lombo, além de um “Bife especial” para dois. A “Vitela assada no forno” é o símbolo do restaurante Casa Arouquesa, que também se estendeu a propostas alternativas à carne, como o “Bacalhau à arouquesa” ou o “Polvo à lagareiro”. Preço médio €30.

Empreendimento Bellavista, lote O, Repeses. Tel. 232416174

As tentações chegam à mesa sob a forma de entradas, com pedaços de morcela, chouriça e torresmos para provar, enquanto se escolhem os principais. Na época da caça, a “Tarte de perdiz” ou a “Feijoada de javali” são os mais escolhidos, mas o melhor é seguir a ementa do dia e deixar-se levar pela tradição regional. Há “Carne de alguidar com arroz de feijão”, “Cabidela de galo” e o clássico “Arroz de vinha d’alhos”. Decorado, naturalmente, com motivos de caça, o restaurante Clube de Caçadores abriu há 25 anos e oferece ainda uma vasta e interessante garrafeira. Preço médio €20.

Muna, Campo. Tel. 232450401

Quando o casal Inês Beja e Nuno Fonte decidiu investir na pacata localidade de Rebordinho, a cerca de 10 km de Viseu, muitos pensaram ser uma aposta errada. Inaugurado no verão de 2019, a realidade acabou por provar o contrário e hoje é difícil encontrar lugar para estacionar à hora das refeições. No largo da igreja, numa casa antiga reconstruída, este elegante restaurante transformou-se num pequeno farol gastronómico. A novidade do casal de cozinheiros foi a produção de pão e por estes dias até já pensam noutra casa para aumentar a capacidade do restaurante DeRaiz, distinguido como Mesa com Mérito, em 2022. Antes de abrirem portas, e apesar de terem passado por alguns dos melhores restaurantes da região, descobriram receitas familiares, que também fazem parte da gastronomia de Viseu. Simpáticos e excelentes anfitriões, surpreendem com os “Ovos verdes da Avó Raquel”, servidos numa gaiola, os “Pastéis de massa tenra da Avó Nazaré” e o “Pato assado”, com arroz de forno, uma subtil morcela e pinhões. Por encomenda, servem os tradicionais “Arroz de cabidela” e “Cabrito assado”. Preço médio €20.

Rua da Capela, 13, Rebordinho. Tel. 928052162

rawstudio

Por mais vezes que se cruzem as portas do magnífico edifício, desenhado pelo ateliê Carvalho Araújo e com design de Nini Andrade Silva, a surpresa é sempre grande pela irrepreensível integração do espaço no meio ambiente. Essa ligação sente-se também quando, à mesa surgem as propostas do chef Diogo Rocha, um dos mais criativos no panorama gastronómico nacional e embaixador pleno de toda a região. No restaurante Mesa de Lemos, premiado com um Garfo de Ouro, em 2022, há apenas dois menus à disposição, o Menu Lemos e o Menu do Chef, em que a simplicidade dos nomes não traduz a complexidade dos pratos, a riqueza do sabor nem o domínio perfeito das técnicas pela equipa de cozinha. Este ano será servido “Do Centro de Portugal os Espargos”, “Da Islândia o Bacalhau”, “De Setúbal o Salmonete”, “Dos Açores o Cherne”, “Da Serra do Caramulo o Cabrito”, “Da Quinta de Lemos os Morangos” e “Da Madeira as Bananas”. Para harmonizar conte com os vinhos produzidos na quinta. Diogo Rocha prova que ocupa o lugar a que pertence na curta constelação nacional de estrelas por mérito próprio, mas, acima de tudo, por paixão e dedicação, em especial à região onde nasceu. Preço médio €90.

Quinta de Lemos, Passos de Silgueiros. Tel. 961158503

No primeiro piso do restaurante Palace abriu uma padaria artesanal e o sucesso foi tal que os planos passam por expandir o negócio. Até lá, o foco mantém-se em preparar e servir os melhores pratos de partilha da cidade, renovando constantemente a ementa, usando, sempre que possível, os produtos endógenos na confeção dos petiscos. A “Couve braseada, Parmesão e avelãs” é um dos exemplos e as “Tiras da vazia com molho de Queijo da Serra” já atingiram o estatuto de incontornáveis. O serviço eficiente e afável é o tempero extra deste restaurante. Preço médio €20.

Rua Paulo Emílio, 12, Viseu. Tel. 963004817

restaurante santa luzia

A nova ementa apresenta já sugestões de harmonizações com vinhos pensados para cada momento da refeição. Nas entradas, pode optar por “Sardinhas de escabeche” ou por um simples, mas saboroso “Tomate com azeite”. Já na carne, o “Arroz de carqueja” continua um dos favoritos, bem como a “Perdiz estufada com castanhas”. As “Enguias fritas com migas” são obrigatórias. Atente na imensa garrafeira logo à entrada do restaurante Santa Luzia e confie nas sugestões da equipa de sala deste templo gastronómico fundado em 1978. Preço médio €30.

EN 2, Campo. Tel. 232459325