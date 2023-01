Agroecologia: o segredo para produzir mais e melhores halófitas comestíveis (VÍDEO)

É no ambiente natural das Salinas do Samouco, em Alcochete, que uma jovem empresa se dedica a produzir planas halófitas em total harmonia com o ambiente, a biodiversidade e os solos envolventes. Saudável, resiliente e biológico são palavras que servem para descrever o sistema agrícola aqui implementado, uma inovação agroecológica que dá origem a plantas comestíveis tolerantes à salinidade e que muitos apontam como alimento do futuro - as halófitas - fonte natural de antioxidantes, fibras, proteínas, vitaminas e minerais, que têm a salicórnia como variedade mais conhecida.

“Nós viemos realmente descobrir plantas super saudáveis, com uma vitalidade extra e um conteúdo nutricional elevado, juntam benefícios água do mar com os de uma planta, então temos produtos alimentares ricos em antioxidantes, vitaminas, sais minerais, que normalmente não encontramos nos legumes convencionais”, descreve Márcia Pinto, da Salina Greens, explicando como a agricultura biosalina contribui para a conservação dos territórios ribeirinhos.

Mais ainda, “quanto maior for a nossa produção, maior será a área restaurada, isso é um ponto que nos diferencia”, evidencia a empresária.

“O nosso sal vegetal é quase um resumo da nossa experiência aqui nas salinas”, descreve Márcia Pinto. “A monocultura não servia para dar uma resposta adequada aqui nas salinas, sobretudo porque tentamos preservar a paisagem e a biodiversidade”, que aconece aravés de técnicas agrícolas específicas para as espécies nativas das antigas salinas tradicionais.“Quanto maior for a nossa produção, maior será a área restaurada, isso é um ponto que nos diferencia”, descreve. “Dentro de cada pacote nós temos a paisagem das salinas”

Além disso, a empresa desenvolve soluções de conservação de frutas legumes e ervas biológicos através da desidratação em secador solar, adotando o desperdício zero.



Promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar e apoiar a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas e contribuir para a consecução dos objetivos da união relacionados com o ambiente e o clima são objetivos da Política Agrícola Comum, que também em como prioridade contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens.

Pode visitar a Salina Greens (Rua Dr. Ciprião de Figueiredo nº 37, 1º andar, Alcochete. Tel. 910078170) e ainda agendar uma experiência “Salinas ao prato”, uma visita guiada para grupos, que termina com degustação de pratos criados com o apoio da Escola profissional do Montijo.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.