Que venha o coelho! Em Lisboa, o novo ano chinês celebra-se à mesa

O calendário lunar indica o dia 22 de janeiro como o início do novo ano chinês. O coelho, mais especificamente, o coelho de água é o quarto signo do horóscopo chinês e considerado o mais sortudo ao significar longevidade. As celebrações estão já a decorrer na expectativa de que se cumpram os desejos de esperança, longevidade e prosperidade. Em Lisboa, vários restaurantes juntam-se às festividades, com ementas especiais, mas há também vinhos chineses, danças e workshops agendados para os próximos dias.

francisco de almeida dias

Dança do Leão e vinhos chineses no JNcQUOI Asia

Entre os dias 18 e 22 de janeiro, o restaurante JNcQUOI Asia, em Lisboa, celebra a chegada do Ano do Coelho com várias especialidades chinesas assinadas pelo chef Ku Yan Onn. Para entrada, sugere-se “Beringela chinesa grelhada com molho de alho” (€15) e “Frango crocante com caviar e amêndoas” (€19). Como prato principal é possível optar por “Camarão tigre grelhado com molho de manteiga e leite” (€45), “Robalo a vapor com molho de pasta de soja amarela” (€47) ou “Alface chinesa salteada, inhame, abóbora e raiz de lótus crocante” (€16). Para terminar conte com “Bao a vapor com batata-doce e creme de ovo” (€11). Para além do menu exclusivo, que pode ser harmonizado com uma seleção de vinhos chineses Château Changyu Moser, todas as noites o JNcQUOI Asia (Avenida da Liberdade, 144, Lisboa. Tel. 210 513 000) é palco da tradicional Dança do Leão, uma das mais impressionantes expressões artísticas da cultura chinesa.

Long Life Noodles e muito mais no Soão

Localizado na avenida de Roma, o restaurante Soão – Taberna Asiática também se associou às celebrações do ano novo chinês, com o chef João Francisco inspirou-se na esperança, longevidade e prosperidade que o signo do coelho promete. O menu especial vai estar disponível entre a noite de domingo, véspera da chegada do novo ano, e o dia 31 de janeiro. Para começar, conte com “Springroll”, o rolo primavera representa saúde e bem-estar e é consumido nesta data festiva nas regiões do leste da China. Segue-se um “Dumpling de camarão”, considerado um “clássico” no Ano Novo e que simboliza a sempre desejada sorte. O menu (€25) apresenta ainda “Long Life Noodles”, com vegetais, frango, cebolinho, gengibre, molho de soja, molho de ostras e óleo de sésamo. Atenção: como o comprimento dos noodles representa a longevidade, não os corte antes de comer. Para fechar, o restaurante Soão – Taberna Asiática (Avenida de Roma, 100, Lisboa. Tel. 210 534 499) preparou “Nian gao”, uma sobremesa tradicional com farinha, leite de coco e mistura especial de açúcar. Disponível, também, para encomendas nas plataformas de entregas, o menu é harmonizado com Chá Pu- erh Golden Triangle, da Companhia Portugueza do Chá.

Apimentar o novo ano no Boa-Bao

É com os sabores intensos oriundos província de Sichuan que o restaurante pan-asiático Boa-Bao (Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 30, Lisboa. Tel. 919 023 030) celebra a chegada do novo ano chinês. Estão disponíveis novos pratos especiais e a proposta é simples: “Pronto para apimentar o novo ano?” Entre as novas propostas estão as “Espetadas de camarão mala” (€9,75€). Explique-se que mala é o nome da pasta à base de pimenta de Sichuan e malaguetas em que os camarões são marinados antes de grelhar e é também, garantem os responsáveis pelo restaurante, “a responsável pelo ligeiro formigueiro que irá sentir na boca”. Associando-se tradicionalmente os noodles a uma vida longa, o novo ano chinês é celebrado com “Sopa de noodles dan dan” (€14,50) servida com caldo picante. A novidade entre os pratos principais do Boa-Bao é a “Barriga de Porco com acompanhamento de arroz de jasmim” (€18,25) e, nas sobremesas, aqui servida fria, apresenta-se a “Mousse de manga e pomelo” (€7), identificada como um clássico nas reuniões familiares e ocasiões festivas na China.

Workshop de dumplings no Museu do Oriente

Para dar as boas-vindas ao Ano do Coelho, o Museu do Oriente, em Lisboa, preparou uma programação especial, que se prolonga até 5 de fevereiro, para dar a conhecer diversos aspetos e tradições associadas a esta festividade. No dia do ano novo chinês, 22 de janeiro, a entrada no museu é gratuita, mas até lá pode aproveitar outras iniciativas. No dia 21 de janeiro, sábado, pelas 10h30, realiza-se um workshop de “Dumplings”, que ajuda a perceber e preparar este prato tradicional chinês, muito consumido durante o ano novo, uma vez que simbolizam riqueza e prosperidade. No dia 20 de janeiro, às 18h00, realiza-se uma visita orientada às exposições em torno da temática do ano lunar. A participação é gratuita, mediante inscrição. No dia que marca a entrada no Ano do Coelho, 22 de janeiro, o auditório do Museu do Oriente recebe um concerto de celebração com entrada gratuita. No dia 4 de fevereiro está agendado o workshop “Feng Shui para 2023 – Ano do Coelho”, e no dia seguinte, uma sessão aberta de Tai Chi Chuan. Pode consultar o programa completo no site do Museu do Oriente.