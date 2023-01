Com abertura em março, novo hotel vínico de luxo no Minho já aceita reservas

No Alto Minho, em plena região de vinhos verdes, e às portas do Parque Nacional Peneda-Gerês, é inaugurado no próximo mês de março o primeiro hotel com a classificação de 5 estrelas do distrito de Viana do Castelo.

Unidade de luxo, o The Vinea Collection Hotel dispõe de 67 quartos, todos com vista para a serra e que se distribuem por cinco tipologias: Clássico, Signature, Deluxe, Master Suite e Heritage. O edifício, com dois pisos, conta também com spa - The Vinea Panoramic Spa -, com sala de tratamentos, piscina interior aquecida, jacuzzi, banho turco e sauna, e vista uma relaxante vista panorâmica

Já o restaurante do hotel assenta a oferta na gastronomia local e na loja podem ser adquiridos vinhos e produtos da região. Um bar de inspiração britânica, ginásio e sala de eventos complementam a oferta desta unidade hoteleira que disponibiliza também experiências diversas para dar a conhecer a região em que se insere, com destaque para a temática dos vinhos verdes, na sub-região de Monção e Melgaço, onde se destaca a casta Alvarinho.

O The Vinea Collection Hotel, construído na histórica Quinta da Porteleira, na freguesia de Badim, nasce a partir de uma casa brasonada do século XVIII com algumas influências barrocas, presentes em determinados pormenores. A par com atividade turística mantém-se a tradicional plantação de videiras da propriedade, que representa mais um polo de atração do local.

.

O novo hotel já está a aceitar reservas (desde €210) para o dia 4 de março – data de abertura -, que podem ser efetuadas através do site do The Vinea Collection Hotel.

O novo hotel em Monção resulta de um investimento de cerca de 5 milhões de euros e vai adotar a insígnia Piamonte Hotels que detém o Ribeira Collection Hotel, em Arcos de Valdevez , uma unidade de charme que resultou da recuperação do centenário Hotel Ribeira.

