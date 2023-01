Chalet no centro de Sintra transformado em hotel de charme

O célebre Baile das Camélias empresta o nome ao Sintra Marmòris Camélia, um pequeno boutique hotel inaugurado, a 8 de dezembro de 2022, a dois passos do Palácio Nacional de Sintra e da icónica “Volta do Duche”. Com uma arquitetura inspirada nos chalets suíços, estilo profusamente vincando nas casas de veraneio desta poética vila, o edifício destaca-se pela cor numa das mais concorridas ruas de Sintra.

Classificado como Alojamento Local, o novo Sintra Marmòris Camélia divide-se em quatro pisos, que acomodam nove quartos e suítes “inspirados em personalidades relevantes do contexto histórico de Sintra” e associadas aos principais monumentos da vila “Património da Humanidade” . É o caso do colecionador de arte britânico, Sir Francis Cook, o mentor do belíssimo Palácio de Monserrate, casado, com Lady Emily Jane, mas também de D. João I, um dos maiores impulsionadores de intervenções significativas no Palácio Nacional de Sintra, situado no coração da vila, e de D. Maria II, rainha de Portugal, casada com D. Fernando II, príncipe consorte, grande apaixonado pelas artes e responsável pela edificação do icónico Palácio da Pena. Referência ainda para o alojamento que evoca a princesa moura Anasir, que ficou conhecida pela lenda dos “Sete ais” e aqui relacionada com o Castelo dos Mouros.

Em cada quarto e suíte (a partir de €200) do novo Sintra Marmòris Camélia a madeira e o mármore conjugam-se pelas cores, a par com as peças de mobiliário e os objetos clássicos. Lá fora, o casario em redor e a enigmática e frondosa serra de Sintra complementam o cenário, avistado de cada janela.

Depois do pequeno-almoço, servido na sala criada para o efeito, descubra a beleza desta Paisagem Cultural da UNESCO e explore a narrativa ligada a cada monumento desta vila. Nos dias soalheiros, faça proveito da piscina de água aquecida do vizinho Sintra Marmòris Palace, integrado num esplendoroso jardim. Ao final da tarde, assista a eventuais concertos de música ao vivo.

O Sintra Marmòris Camélia (rua Dr. Alfredo da Costa, 11, Sintra. Tel. 211146180) está integrado no grupo Marmòris Hotels, que detém, ainda, o Sintra Marmòris Palace e o Alentejo Marmòris Hotel & Spa, em Vila Viçosa.