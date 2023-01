Casa da Calçada encerra para obras: chef Tiago Bonito deixa restaurante

“É o encerrar de um ciclo”, diz Tiago Bonito, ao assumir que termina uma ligação de seis anos com a Casa da Calçada Relais & Chateaux, onde chefiava o restaurante Largo do Paço, em Amarante. Para já, o chef que conquistou seis vezes a estrela Michelin e igual número de Garfos de Prata ou Ouro do Boa Cama Boa Mesa, vai tirar um mês “sabático”, mas continua a participar em eventos como convidado de outros chefs.

Na mão, Tiago Bonito já tem algumas propostas, para projetos no Porto, na Madeira e até em Berlim, mas contempla ainda a hipótese de se estabelecer em nome próprio “caso surjam as condições ideais”, confessou ao Boa Cama Boa Mesa. Independentemente da decisão final, o chef assume que quer “dar continuidade ao que tenho vindo a fazer ao longo estes últimos seis anos”.

Na edição de 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa pode ler-se que “o chef Tiago Bonito trabalha alguns dos melhores produtos nacionais, como os mariscos do Algarve e o queijo dos Açores, e apresenta-os com técnica e arrojo. “Carabineiro do Algarve” com gyoza de cabeça de xara, batata-doce, caril verde e jus de cabeças, “Pregado selvagem”, com cevadinha de chouriço, gamba branca e champanhe, e “Novilho nacional”, com espinafres, alcachofra e Queijo São Jorge, fazem parte da degustação, constituída por sete momentos, além das surpresas. Os mesmos repetem-se no menu Lés a Lés, inspirado nas raízes e nos clássicos do chef, como a “Lula” ou as “Memórias de infância”, onde as pipocas, os caramelos e o algodão-doce assumem o papel principal”

Um novo capítulo

A Casa da Calçada Relais & Chateaux (Largo do Paço, 6, Amarante. Tel. 255410830) anunciou nas redes sociais, dia 2 de janeiro que “Hoje, fechamos um capítulo para começar uma nova história. 21 anos depois, a Casa da Calçada vai encostar as portas, para recriar uma nova casa. Com a essência e o espírito que sempre nos marcou, chegou a altura da mudança e proporcionar uma experiência ainda mais marcante a quem nos visita. Vamos manter-nos por cá, partilhando convosco o caminho desta nova história, porque já fazem parte da nossa família”.

O Boa Cama Boa Mesa sabe que as obras vão ser profundas, estão previstos 18 meses para que fiquem concluídas, e vão transformar por completo as comodidades do hotel. Com um custo previsto de oito milhões de euros, a Casa da Calçada vai aprsentar novos quartos, bem como uma nova sala de pequenos almoços, novo elevador, que se junta à remodelação completa dos dois existentes. A cozinha e a sala do restaurante Largo do Paço também vão ser objeto de obras.

Mas a maior novidade desta renovação da Casa da Calçada Relais & Chateaux é a construção de um Spa, com mais de 200 metros quadrados, com piscina interior, jacuzzi e salas de tratamento, entre outras valências. Na edição de 2022 do Boa Cama Boa Mesa escreveu-se que “Indissociável da poética cidade de Amarante, este é um hotel de alma clássica, instalado num palácio do século XVI, onde o conforto se faz sentir em pequenos detalhes. Não apenas nos 30 amplos quartos e suítes, decorados com apontamentos de outras épocas, como nas salas recheadas de história e nos restaurantes Largo do Paço, com uma estrela Michelin, e Canto Redondo, com influências do mundo. No exterior, os bonitos jardins e as vinhas – vale a pena espreitar a horta, num dos patamares – convidam a longos e sossegados passeios.

