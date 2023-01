Entre peixes e mariscos, novo restaurante em Lisboa recria o ambiente de uma lota

Quando se olha pela primeira vez, saltam à vista caixas de peixe, aventais de borracha, gelo nas bancadas e a azáfama semelhante à vivida pela madrugada numa qualquer lota nacional. Só depois se percebe que não é uma peixaria, mas antes a entrada para o Lota D’Ávila, a mais recente marisqueira de Lisboa. Com uma área de quase 500 metros quadrados, com 108 lugares, entre esplanada exterior, terraço interior, barra e sala de jantar, a decoração do novo restaurante reflete modernidade, em contraste, com a autenticidade do produto apresentado.

luis ferraz

A marisqueira Lota D’Ávila abriu dia 21 de novembro de 2022 e é o mais recente projeto dos criadores do restaurante Ofício, que escolheram o chef Vasco Lello como homem do leme. Aos clientes, é dada a hipótese de escolherem o peixe ou o marisco, de o pesarem na balança e aguardarem à mesa pela confeção pretendida. Mas há muito mais para provar, desde receitas clássicas a pratos de autor, sempre com a frescura como denominador comum. Como cervejaria que se preza, abre uma concessão à carne, usando-a para o preguinho, já considerado a sobremesa oficial de qualquer cervejaria digna desse nome.

luis ferraz

O percurso até à sala principal foi pensado como uma viagem do mar à mesa. Em breve vão chegar uns aquários onde as lagostas e os lavagantes vão desfilar, mas até lá, uma bancada coberta de gelo apresenta o melhor peixe, em frente a uma barra, onde o cliente aponta para o que quer comer. Depois, há caixas de pescado a fazerem de corredor, que passa pela cozinha aberta, terminado num armário com prateleiras quadradas onde há grandes babetes com letras bordadas a dizerem capitão ou capitã, não vá a camisa ficar com uma mancha difícil de retirar.

luis ferraz

Chega-se depois à sala, onde só falta a maresia para se estar numa praia. A decoração, com tons e motivos marítimos, faz da sala o palco perfeito para o que sai da cozinha e da imaginação de Vasco Lello. Antes das especialidades, dê uma vista de olhos ao bar de cocktails de autor, e se fechar os olhos por um momento, bem pode pensar estar numa praia paradisíaca. Os peixes são vendidos ao peso, cozidos, grelhados ou ao sal e acompanhados com batata assada e legumes grelhados.

luis ferraz

Depois, há as mariscadas, como a Maré Baixa, ideal para duas pessoas, com Burriés, Búzios, Camarão de Moçambique, Ostras e Percebes. Já a Maré Alta adiciona Gamba da Costa e Sapateira ou Santola à lista anterior. Por último, a Fora da Caixa inova, incluindo Ceviche de Gamba da Costa, Carabineiro, Lingueirão, Lula e Alga Wakame (preço médio €65).

luis ferraz

Nas entradas, na Lota D’Ávila, há uns surpreendentes “Croquetes de sapateira com molho tártaro” (€3,50), “Mexilhões da rocha em maré baixa” (€9), “Lingueirão grelhado com molho de limão” (€9,50), e “Lírio fumado, amêndoa do Algarve e laranja” (€11,50). O “Risoto de cevada, legumes assados e queijo da ilha” (€14) abre a secção dos “Principais”, seguindo-se a “Paella negra de choco, polvo e lula” (€55), para duas pessoas. Qualquer prato pode acompanhar com “Arroz de alho e coentros”, “Batatas assadas”, “Salada verde” ou “Vegetais da temporada grelhados” (€3,50).

luis ferraz

Para terminar, as sobremesas oferecem opções como a “Mousse de queijo, framboesas e Cookie crumble” (€5), “Rabanada de brioche e gelado de tomilho” (€5), e “Folhado de amêndoa e fava tonka” (€6). Para os mais novos, o menu sugere “Papardelle fresco com molho de tomate” ou os “Panadinhos de peixe com arroz e batatas fritas.

luis ferraz

Vasco Lello nasceu em 1980 em Portalegre, passou por diversas cozinhas nacionais, como a Bica do Sapato, na chefia do chef Fausto Airoldi e Paulo Morais, pelo Tivoli Seteais, pelo Valle Flor, no Pestana Palace, com Aimé Barroyer, e ainda pelo Albatroz, em Cascais. Internacionalmente fez um estágio no ARZAK, em San Sebastian e outro no Hotel La Barcarolle, em Genéve. Mais recentemente esteve como chef Executivo no Memmo Príncipe Real, e, entre 2019 e 2022, no grupo Seame.

O restaurante Lota D’Ávila (Avenida Duque d’Ávila, 42B, Lisboa. Tel. 925 906 950), funciona de domingo a quinta-feira das 12h00 às 23h00, à sexta-feira e ao sábado das 12h00 à 01h00.

